Grupo Rana y FM de Zacapa: Celebración de Fin de Año 2023

La música bailable será la gran protagonista en la antesala del cierre de 2025. Este martes 30 de diciembre, los guatemaltecos tendrán la oportunidad de despedir el año con una noche cargada de ritmo, nostalgia y alegría gracias a la Fiesta de fin de año 2025, un evento que reunirá en un mismo escenario a dos referentes del merengue chapín: Grupo Rana y FM de Zacapa.
La celebración se llevará a cabo en el Club Centro Español, ubicado en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, 40-20, zona 7 de Mixco, un espacio que se prepara para recibir a quienes buscan adelantar la fiesta de fin de año en un ambiente festivo y seguro.
El evento contará con entradas en dos localidades. La entrada VIP tendrá un costo de Q250, mientras que la entrada General será de Q175. Ambas incluyen una bebida de cortesía, ideal para comenzar la noche con buen ánimo. Para quienes asistan en vehículo, el parqueo estará disponible por una tarifa única de Q25 durante toda la noche, lo que facilita la experiencia y brinda comodidad a los asistentes.
Las reservaciones y confirmaciones de disponibilidad pueden realizarse vía WhatsApp al número 55628039.
Años de buena música
Grupo Rana es una de las agrupaciones tropicales más emblemáticas de Guatemala. Fundado en 1974 en Tecpán, Chimaltenango, el grupo se consolidó con el paso de las décadas como una referencia obligada del merengue bailable en el país y la región.
Su trayectoria incluye innumerables presentaciones dentro y fuera de Guatemala, convirtiéndose en sinónimo de fiesta, baile y tradición popular.
Por su parte, FM de Zacapa nació el 31 de octubre de 1977 en el departamento oriental de Zacapa.
A lo largo de los años, FM de Zacapa se ha ganado el cariño del público por su estilo festivo y su capacidad para animar celebraciones, ferias y eventos sociales, siendo una pieza clave del merengue chapín.
La unión de ambas bandas en un mismo escenario representa un atractivo especial para varias generaciones que crecieron bailando sus canciones. El repertorio previsto incluye temas clásicos que invitan a cantar, bailar y despedir el año con energía positiva.
La Fiesta de fin de año 2025 se perfila así como una opción ideal para quienes buscan una celebración anticipada, con música en vivo y un ambiente pensado para disfrutar sin prisas.
Mira también:
@emisorasunidas897
Actor de Nickelodeon fue hallado de nuevo en situación de calle. . . #TylorChase #Nickelodeon #Hollywood♬ sonido original - Emisoras Unidas