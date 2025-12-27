Ivana Knoll sorprende con su mensaje navideño

Ivana Knoll, la modelo croata que alcanzó fama internacional durante el Mundial de Qatar 2022, volvió a convertirse en tendencia tras compartir un provocador mensaje navideño en sus redes sociales.
La influencer sorprendió a sus millones de seguidores al posar en un diminuto bikini negro desde un paradisíaco escenario natural en Tulum, México, desatando una avalancha de reacciones y comentarios.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Ivana Knoll publicó una serie de fotografías en las que aparece dentro de un cenote, luciendo un bikini negro de corte minimalista que resaltó su figura. La modelo acompañó las imágenes con un breve mensaje en inglés: "Happy Holidays dolls", junto a un emoji de corazón negro, un saludo sencillo pero suficiente para incendiar las redes sociales en plena temporada navideña.
La publicación no tardó en viralizarse. En cuestión de horas acumuló miles de "me gusta" y comentarios, incluidos los de celebridades, modelos y seguidores que elogiaron su belleza y sensualidad. El contraste entre el ambiente natural, el agua cristalina y su atrevido atuendo convirtió la sesión en una de las más comentadas de los últimos días.
Merecidas vacaciones
Ivana Knoll se encuentra actualmente en México disfrutando de unos días de descanso, según lo que ella misma ha compartido en sus historias y publicaciones recientes. Sus imágenes desde playas y cenotes han reforzado su imagen como una de las influencers más seguidas del momento, especialmente por su estilo provocador y su presencia constante en destinos exclusivos.
Pero Ivana Knoll no siempre fue una figura conocida a nivel mundial. Su salto a la fama ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, cuando se volvió viral por asistir a varios partidos de la selección de Croacia luciendo atuendos ajustados con los colores de su país. Su presencia en las gradas llamó la atención de fotógrafos, medios internacionales y aficionados, quienes rápidamente la apodaron "la novia del Mundial".
A pesar de las estrictas normas culturales del país anfitrión, Knoll defendió su derecho a expresarse y aseguró que siempre respetó las reglas locales. Su imagen dio la vuelta al mundo y le permitió multiplicar su número de seguidores, pasando de ser una modelo local a una influencer global con contratos publicitarios, colaboraciones de moda y presencia constante en eventos deportivos y de entretenimiento.
Desde entonces, Ivana ha sabido capitalizar su popularidad, manteniéndose activa en redes sociales con sesiones fotográficas atrevidas, viajes internacionales y apariciones públicas. Además también ha lanzado su carrera como DJ.
