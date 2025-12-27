 Ivana Knoll sorprende con su mensaje navideño
Farándula

Ivana Knoll, novia del Mundial Qatar, enciende las redes con "mensaje navideño"

Ivana Knoll celebra la Navidad a su estilo y provoca furor en redes con un look que no pasó desapercibido.

Compartir:
Ivana Knöll, Miss Croacia, sorprende al posar con hilo dental en las playas de Catar,
Ivana Knöll, Miss Croacia, sorprende al posar con hilo dental en las playas de Catar / FOTO:

Ivana Knoll, la modelo croata que alcanzó fama internacional durante el Mundial de Qatar 2022, volvió a convertirse en tendencia tras compartir un provocador mensaje navideño en sus redes sociales.

La influencer sorprendió a sus millones de seguidores al posar en un diminuto bikini negro desde un paradisíaco escenario natural en Tulum, México, desatando una avalancha de reacciones y comentarios.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ivana Knoll publicó una serie de fotografías en las que aparece dentro de un cenote, luciendo un bikini negro de corte minimalista que resaltó su figura. La modelo acompañó las imágenes con un breve mensaje en inglés: "Happy Holidays dolls", junto a un emoji de corazón negro, un saludo sencillo pero suficiente para incendiar las redes sociales en plena temporada navideña.

Foto embed
Ivana Knoll - Redes sociales

La publicación no tardó en viralizarse. En cuestión de horas acumuló miles de "me gusta" y comentarios, incluidos los de celebridades, modelos y seguidores que elogiaron su belleza y sensualidad. El contraste entre el ambiente natural, el agua cristalina y su atrevido atuendo convirtió la sesión en una de las más comentadas de los últimos días.

Merecidas vacaciones

Ivana Knoll se encuentra actualmente en México disfrutando de unos días de descanso, según lo que ella misma ha compartido en sus historias y publicaciones recientes. Sus imágenes desde playas y cenotes han reforzado su imagen como una de las influencers más seguidas del momento, especialmente por su estilo provocador y su presencia constante en destinos exclusivos.

Pero Ivana Knoll no siempre fue una figura conocida a nivel mundial. Su salto a la fama ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, cuando se volvió viral por asistir a varios partidos de la selección de Croacia luciendo atuendos ajustados con los colores de su país. Su presencia en las gradas llamó la atención de fotógrafos, medios internacionales y aficionados, quienes rápidamente la apodaron "la novia del Mundial".

A pesar de las estrictas normas culturales del país anfitrión, Knoll defendió su derecho a expresarse y aseguró que siempre respetó las reglas locales. Su imagen dio la vuelta al mundo y le permitió multiplicar su número de seguidores, pasando de ser una modelo local a una influencer global con contratos publicitarios, colaboraciones de moda y presencia constante en eventos deportivos y de entretenimiento.

Desde entonces, Ivana ha sabido capitalizar su popularidad, manteniéndose activa en redes sociales con sesiones fotográficas atrevidas, viajes internacionales y apariciones públicas. Además también ha lanzado su carrera como DJ.

Mira también:

@emisorasunidas897

Actor de Nickelodeon fue hallado de nuevo en situación de calle. . . #TylorChase #Nickelodeon #Hollywood

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Arévalo declara tres días de duelo por accidente de autobúst
Nacionales

Arévalo declara tres días de duelo por accidente de autobús

11:58 AM, Dic 27
Apertura 2025: Convocados para la final Municipal-Antiguat
Deportes

Apertura 2025: Convocados para la final Municipal-Antigua

10:29 AM, Dic 27
Marvin Cabrera se despide de Selección Nacional de Guatemalat
Deportes

Marvin Cabrera se despide de Selección Nacional de Guatemala

12:47 PM, Dic 27
Grupo Rana y FM de Zacapa juntos para celebrar el fin de año en Guatemalat
Farándula

Grupo Rana y FM de Zacapa juntos para celebrar el fin de año en Guatemala

12:26 PM, Dic 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaPNCDonald Trumpredes socialesMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos