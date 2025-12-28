Karely Ruiz vs. Marcela Mistral: ¡La Pelea del Año!

El mundo del espectáculo y las redes sociales se prepara para uno de los enfrentamientos más comentados del boxeo amateur en México. Karely Ruiz y Marcela Mistral se verán las caras sobre el ring en marzo de 2026, en un combate que promete acaparar la atención del público por su carga mediática y por la historia de tensiones que existe entre ambas figuras.
El duelo fue confirmado como parte del evento Ring Royale, un nuevo concepto de espectáculo deportivo impulsado por Poncho de Nigris, que busca reunir a celebridades, influencers y figuras públicas en combates de exhibición con una producción de alto nivel.
Fecha y sede del combate
La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral está programada para el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.
De acuerdo con los organizadores, el enfrentamiento será uno de los platillos fuertes del cartel y encabezará una noche que combinará deporte y entretenimiento.
Poncho de Nigris, creador de Ring Royale, ha señalado que el evento buscará competir directamente con otros formatos similares que han tenido éxito en México y Latinoamérica.
Además del combate entre Ruiz y Mistral, el productor adelantó que habrá peleas protagonizadas por artistas, ex deportistas, personalidades de la televisión e incluso figuras polémicas del espectáculo.
Karely Ruiz y Marcela Mistral
Karely Ruiz es una influencer y creadora de contenido originaria de Monterrey que alcanzó fama nacional e internacional gracias a su presencia en redes sociales y plataformas digitales.
Con millones de seguidores, Karely se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en México, destacando por su estilo provocador y su constante interacción con sus fans.
Marcela Mistral es una conductora de televisión, creadora de contenido y figura del entretenimiento, conocida también por ser esposa de Poncho de Nigris. Ha construido una carrera sólida en medios tradicionales y digitales, destacando por su participación en programas de televisión y por su presencia en redes sociales.
Mistral ha sido una figura constante en el medio regiomontano y nacional, y su participación en Ring Royale marca un giro inesperado en su trayectoria, al aceptar subirse al ring en un combate que ha generado expectativa incluso entre personas que no suelen seguir el boxeo.
El origen del conflicto
El enfrentamiento entre Karely Ruiz y Marcela Mistral no surge de la nada. El trasfondo del conflicto se remonta a varios años atrás, cuando ambas protagonizaron un tenso momento durante una transmisión del programa Mitad y Mitad.
En aquel entonces, Marcela habría cuestionado públicamente la actividad de Karely cuando esta apenas comenzaba a ganar notoriedad en redes sociales.
Ese episodio quedó grabado en la memoria de los seguidores de ambas y ha sido recordado en repetidas ocasiones como el origen de una relación tensa.
Ahora, el anuncio del combate entre Karely Ruiz y Marcela Mistral ya ha generado miles de reacciones en redes sociales, dividiendo opiniones y elevando la expectativa.
