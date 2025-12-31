Escándalo: Infidelidad del CEO de Astronomer en Concierto Coldplay

En uno de los sucesos virales destinados a convertirse en historia de Internet, un concierto de la banda Coldplay tuvo un giro inesperado y vergonzoso.
El 15 de julio, la agrupación ofrecía un concierto en el Estadio Gillette, Foxborough (Massachusetts), cuando la cámara interna del espectáculo grabó por casualidad a una pareja.
Se trataba de Andy Byron, el CEO de la compañía tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot (directora de personal de la misma empresa). Ambos estaban casados por separados y llevaban una relación ilícita por más de un año.
La sorpresa y después consternación por el descubrimiento de la infidelidad durante el show de Coldplay, se volvió un suceso viral a una escala imprevisible.
Internet reaccionó al suceso convirtiendo al suceso en un meme que se volvió tendencia por tres semanas en redes sociales. Además de provocar un escrutinio minucioso sobre la vida de Byron y Cabot.
Finalmente, ambos fueron removidos de sus cargos y la esposa de Andy Byron le abandonó en medio de otro escándalo público.
El suceso provocó discusiones sobre la privacidad y el derecho a la identidad en Internet. Un punto que Byron usó como punta de lanza para disculpas públicas y después, un intento de demanda a la banda. Una situación legal que todavía sigue sin resolverse en la actualidad.
Ella habló
En su primera entrevista desde los hechos, concedida a The New York Times, Kristin Cabot reconoció que su actuación fue equivocada y asumió la responsabilidad:
"Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar", expresó.
También admitió que en el momento del incidente no entendió de inmediato lo que significaba que la cámara los enfocara, ya que estaba distraída y sorprendida, y atribuyó parte de su comportamiento al ambiente de la noche.
Cabot explicó que pasó de ser una profesional respetada a convertirse en un meme ampliamente ridiculizado, lo que la llevó a perder su posición en Astronomer, a iniciar el proceso de divorcio y a enfrentar acoso constante en redes sociales.
Detalló que ha recibido amenazas, insultos, e incluso información personal fue compartida públicamente, lo que ha generado especial preocupación por la seguridad de su familia.