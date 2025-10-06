Andy Byron y su esposa: reaparición tras escándalo

El escándalo que envolvió al exdirector ejecutivo Andy Byron tras ser captado en una "kiss cam" durante un concierto de Coldplay reaparece ahora con una nueva escena: el empresario ha sido visto públicamente acompañando a su esposa Megan, pese a que en meses anteriores la controversia sacudió su vida personal y profesional.
El momento que detonó la polémica
La controversia comenzó el pasado 16 de julio de 2025, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium (Massachusetts).
En una de las pausas musicales, el espectáculo proyectó a parejas en la llamada "kiss cam". En ese momento, la cámara enfocó a Andy Byron con la directora de Recursos Humanos de su empresa, Kristin Cabot.
En las imágenes, Byron aparece abrazando a Cabot hasta que, al darse cuenta de que estaban en pantalla, ambos intentan cubrirse: él agacha la cabeza y ella desvía la mirada. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, bromeó en escena: "¿O tienen un romance o son muy tímidos?".
El clip se volvió viral casi de inmediato y despertó una ola de especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Byron y Cabot.
El impacto no tardó en expandirse más allá del ámbito digital. Al día siguiente del incidente, Andy Byron presentó su renuncia como CEO de la empresa tecnológica Astronomer. Poco tiempo después, Kristin Cabot también dejó su cargo como Chief People Officer.
La compañía justificó las salidas señalando que el episodio no cumplió con los estándares de conducta esperados en sus líderes. Además, comenzaron a circular versiones sobre mensajes de disculpa atribuidos a Byron, algunos de los cuales fueron desmentidos por la empresa como falsos.
Por su parte, una fuente cercana a Cabot negó que ella y Byron mantuvieran una aventura, afirmando que su vínculo era de amistad profesional y lamentando el daño personal que la exposición pública había generado para las familias involucradas.
Reaparición con su esposa
Meses después del escándalo, Andy Byron y su esposa Megan (Kerrigan Byron), fueron vistos juntos en Maine, compartiendo momentos públicos que levantaron especulaciones sobre una posible reconciliación. Las fotos difundidas muestran a la pareja caminando por la playa, compartiendo un picnic al atardecer y lo más simbólico, luciendo sus anillos de matrimonio.
Cabe destacar que Megan había eliminado el apellido "Byron" de sus redes sociales y se había mudado temporalmente de su residencia principal a una propiedad en Kennebunk, Maine, en medio del escándalo.
Hasta el momento no se ha registrado ningún divorcio según documentos públicos revisados por medios internacionales.
Las fotografías han generado críticas sobre todo de mujeres que instan a Megan a pedir el divorcio y no dejarse engañar.
