 Top 10 Películas Taquilleras de 2025
Farándula

Las 10 películas más taquilleras de 2025: ranking mundial y cifras que marcaron el año

El 2025 fue un año clave para la industria cinematográfica, con estrenos que rompieron récords.

Compartir:
Ne Zha 2, Ne Zha 2
Ne Zha 2 / FOTO: Ne Zha 2

El año 2025 en la industria cinematográfica estuvo dominado por éxitos globales que superaron barreras culturales y fronteras. Según los datos de AVPasion, basados en cifras de Box Office Mojo, estas son las 10 películas más taquilleras del 2025 a nivel internacional.

Misión Imposible: Sentencia Final

La última entrega de la saga de espionaje protagonizada por Tom Cruise cerró el año con cerca de 600 millones de dólares en recaudación global.  Aunque no fue la más destacada de la franquicia en términos de crítica, su rendimiento en taquilla la aseguró un lugar dentro del top 10 del año.

Superman

El reinicio del icónico superhéroe bajo la dirección de James Gunn recaudó más de 600 millones de dólares, consolidándose como una de las cintas más vistas del año y marcando un sólido comienzo para un nuevo universo cinematográfico de DC.

F1: La película

La adaptación cinematográfica de la temporada de Fórmula 1, dirigida por Joseph Kosinski, sorprendió al público con más de 630 millones de dólares en taquilla, destacando como una de las producciones más emocionantes del año.

Cómo entrenar a tu dragón

El esperado remake de esta popular franquicia animada logró una recaudación superior a 630 millones de dólares, demostrando que la magia de los dragones sigue viva para nuevas generaciones.

Más películas que triunfaron

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita

El fenómeno del anime continuó su impacto global con esta entrega que rompió barreras, superando los 660 millones de dólares en taquilla y consolidándose como uno de los mayores éxitos del año.

Jurassic World: Rebirth

La saga jurásica sigue vigente: esta entrega recaudó más de 860 millones de dólares, acercándose al billón y demostrando el poder duradero de los dinosaurios en la pantalla grande.

Piden censurar a la guatemalteca Massiel Carrillo por su foto al estilo OnlyFans en Instagram

Una nueva publicación de Massiel Carrillo desató controversia en Instagram luego de que la guatemalteca compartiera una fotografía sumamente atrevida.

Una película de Minecraft

Adaptación del popular videojuego, esta película acumuló casi 950 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en una de las propuestas más vistas del año, a pesar de las críticas mixtas.

Lilo & Stitch

El remake live-action de Disney superó 1.000 millones de dólares en ingresos globales, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la compañía en 2025.

Zootopia 2

La secuela animada de Disney no solo capturó el corazón del público infantil: con más de 1.100 millones de dólares recaudados, Zootopia 2 fue un fenómeno especialmente fuerte en mercados como China, donde alcanzó cifras históricas para un título importado.

Ne Zha 2

Encabezando la lista está la película animada china Ne Zha 2, que con cerca de 1.900 millones de dólares en ingresos se convirtió en la película más taquillera del 2025 a nivel mundial.  Este récord no solo refleja su éxito comercial, sino también la creciente influencia del cine asiático en la taquilla global.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025t
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

08:52 AM, Dic 31
El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la solteríat
Farándula

El ritual definitivo para atraer el amor en Año Nuevo y dejar atrás la soltería

08:52 AM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos