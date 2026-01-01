Top 10 Películas Taquilleras de 2025

El año 2025 en la industria cinematográfica estuvo dominado por éxitos globales que superaron barreras culturales y fronteras. Según los datos de AVPasion, basados en cifras de Box Office Mojo, estas son las 10 películas más taquilleras del 2025 a nivel internacional.
Misión Imposible: Sentencia Final
La última entrega de la saga de espionaje protagonizada por Tom Cruise cerró el año con cerca de 600 millones de dólares en recaudación global. Aunque no fue la más destacada de la franquicia en términos de crítica, su rendimiento en taquilla la aseguró un lugar dentro del top 10 del año.
Superman
El reinicio del icónico superhéroe bajo la dirección de James Gunn recaudó más de 600 millones de dólares, consolidándose como una de las cintas más vistas del año y marcando un sólido comienzo para un nuevo universo cinematográfico de DC.
F1: La película
La adaptación cinematográfica de la temporada de Fórmula 1, dirigida por Joseph Kosinski, sorprendió al público con más de 630 millones de dólares en taquilla, destacando como una de las producciones más emocionantes del año.
Cómo entrenar a tu dragón
El esperado remake de esta popular franquicia animada logró una recaudación superior a 630 millones de dólares, demostrando que la magia de los dragones sigue viva para nuevas generaciones.
Más películas que triunfaron
Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita
El fenómeno del anime continuó su impacto global con esta entrega que rompió barreras, superando los 660 millones de dólares en taquilla y consolidándose como uno de los mayores éxitos del año.
Jurassic World: Rebirth
La saga jurásica sigue vigente: esta entrega recaudó más de 860 millones de dólares, acercándose al billón y demostrando el poder duradero de los dinosaurios en la pantalla grande.
Una película de Minecraft
Adaptación del popular videojuego, esta película acumuló casi 950 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en una de las propuestas más vistas del año, a pesar de las críticas mixtas.
Lilo & Stitch
El remake live-action de Disney superó 1.000 millones de dólares en ingresos globales, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la compañía en 2025.
Zootopia 2
La secuela animada de Disney no solo capturó el corazón del público infantil: con más de 1.100 millones de dólares recaudados, Zootopia 2 fue un fenómeno especialmente fuerte en mercados como China, donde alcanzó cifras históricas para un título importado.
Ne Zha 2
Encabezando la lista está la película animada china Ne Zha 2, que con cerca de 1.900 millones de dólares en ingresos se convirtió en la película más taquillera del 2025 a nivel mundial. Este récord no solo refleja su éxito comercial, sino también la creciente influencia del cine asiático en la taquilla global.