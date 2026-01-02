Will Smith: Demandado por acoso sexual y despido injustificado

El músico Brian King Joseph presentó una demanda por acoso sexual, despido injustificado y represalias contra Will Smith y Treyball Studios Management, Inc., en el Tribunal Superior de California.
La denuncia, ingresada el 30 de diciembre, relata que en noviembre de 2024 Joseph recibió una invitación para unirse a la gira mundial "Smith Based on a True Story: 2025".
Según consta en el documento judicial, Will Smith habría estado generando un ambiente propicio para una supuesta explotación sexual en su contra, de acuerdo a información citada por la revista People.
El hecho central descrito en la querella ocurrió en marzo de 2025, durante una parada de la gira en Las Vegas. Joseph sostiene que regresó a su habitación de hotel y allí notó que alguien había entrado sin forzar la puerta.
En el espacio halló varios objetos personales ajenos, entre ellos una nota manuscrita que decía "Brian, vuelvo... solo nosotros", firmada por "Stone F" con un dibujo de un corazón.
Además, encontró toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, medicamentos contra el VIH a nombre de otra persona, un pendiente y papeles hospitalarios que no reconocía.
Al notificar lo sucedido tanto al personal del hotel como a la policía local y al equipo de gestión de Will Smith, Joseph afirma que fue humillado por un integrante del staff de la gira y que poco después recibió la notificación de su despido. De acuerdo con la demanda, otro violinista ocupó su lugar en el tour.
Consecuencias para Brian King Joseph
El violinista expresa en la denuncia que estos actos le provocaron profunda angustia emocional, pérdidas económicas y daño reputacional. También asegura padecer trastorno de estrés postraumático y otras afecciones mentales como resultado directo de los hechos descritos.
Este caso surge poco después de otro escándalo legal dentro del círculo cercano de los Smith. El exempleado Bilaal Salaam, conocido como Hermano Bilaal, interpuso una demanda por tres millones de dólares contra Jada Pinkett Smith el 1 de diciembre, alegando amenazas verbales.
Fuentes allegadas a la pareja tildaron dichas acusaciones de "tonterías" y señalaron a Salaam como un "oportunista", según citó People.