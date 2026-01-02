 Demi Lovato deslumbra en sexy atuendo transparente en el escenario
Farándula

Demi Lovato sube al escenario en sexy atuendo transparente

La artista impactó en la celebración de Año Nuevo, en medio de la controversia por su transformación física y los rumores de Ozempic.





Demi Lovato brilló como una de las figuras más comentadas durante la alfombra roja de Dick Clark's New Year's Rockin' Eve en Nueva York, captando la atención de todos con un arriesgado catsuit de malla transparente adornado con aplicaciones brillantes. 

La artista combinó esta impactante prenda con un abrigo gris de peluche y eligió zapatos en punta para completar su estilismo.

Su cabello negro lo llevó suelto, optó por un maquillaje impecable y agregó un collar de diamantes, aportando un toque extra de sofisticación a su look.

La presencia de Demi Lovato en el tradicional evento neoyorquino no pasó desapercibida. La cantante de 33 años fue una de las grandes atracciones entre los artistas encargados de despedir el 2025 y recibir el nuevo año.

Junto a ella, también se presentaron en el espectáculo Diana Ross, 50 Cent y Daddy Yankee, consolidando una noche repleta de estrellas y grandes actuaciones.

En redes sociales, el outfit de Demi Lovato se convirtió inmediatamente en tema de conversación, gracias a la combinación de la transparencia y el toque brillante de su atuendo. Su aparición en este evento marcó un cierre de año que la artista calificó como uno de los más relevantes de su carrera y vida personal.

Foto embed
Demi Lovato - Instagram

Transformación personal y rumores en torno a su imagen

Durante los últimos doce meses, Demi Lovato generó conversaciones en línea por su notoria transformación física, ya que bajó más de 25 kilos. 

La velocidad de este cambio encendió rumores en internet respecto al posible uso de medicamentos como Ozempic, aunque la cantante jamás confirmó ni negó estas especulaciones.

Entre sus seguidores, surgieron voces que la defendieron señalando que Lovato tiene un diagnóstico de trastorno bipolar y que los medicamentos psiquiátricos pueden causar fluctuaciones de peso. Un usuario resaltó: "Los medicamentos psiquiátricos pueden alterar el peso, dejen de juzgar".

A pesar del debate público sobre su imagen, Demi Lovato prefirió enfocar sus mensajes en celebrar el año que terminó y agradecer los logros obtenidos. En su cuenta oficial, donde cuenta con más de 260 millones de seguidores, la artista compartió varios recuerdos y reflexiones, subrayando el valor especial que tuvo para ella el 2025.

