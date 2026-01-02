 Kim Kardashian Captada en Calle: Medias Rojas y Sin Sostén
Farándula

Kim Kardashian es captada en la calle con las medias rotas y sin sostén

La empresaria acaparó todas las miradas con su llamativo look para asistir a la fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson.

Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram

Kim Kardashian fue captada celebrando la Nochevieja en la nevada Aspen sin la compañía de algún miembro del clan.

La estrella de reality de 45 años y actriz de All's Fair lució un vestido negro y plateado brillante y transparente cuando salió para la gran fiesta de Kate Hudson el miércoles por la noche (31 de diciembre) en Aspen, Colorado.

Kim Kardashian acaparó todas las miradas con su llamativo look; sin embargo, lo que se robó la atención fueron sus medias rotas, no sabemos si fue intencional o ella pasó un incómodo momento cuando se le rompieron.

Ella asistió a la fiesta con su viejo amigo Simon Huck y su esposo Phil Riportella junto con Tracy Rumulus , quien es el director de marketing y director de marca de KKW Brands.

Un día después a Kim Kardashian se le vio luchando contra el frío en Aspen, donde fue vista luciendo cuero y piel de pies a cabeza.

La empresaria salió compras y llevaba un par de pantalones de cuero color borgoña con cordones de Roberto Cavalli.

En la parte superior, llevaba un corsé de terciopelo rematado con un abrigo de piel vintage Cavalli forrado con el estampado de leopardo característico de la marca. ¿El toque final? Una lujosa y esponjosa bufanda de piel.

Kim Kardashian - Just Jared
Kim Kardashian - Just Jared

Juntos por sus hijos

Kim Kardashian y Kanye West podrían haberse reconciliado finalmente para llevar la fiesta en paz después de años de disputas públicas sobre la crianza de sus hijos.

Según TMZ, los famosos exesposos pasaron una Navidad muy cordial con sus hijos, dejando de lado sus diferencias para disfrutar de las fiestas en familia. 

El rapero de 48 años y Kim Kardashian de 45 estuvieron casados de 2014 a 2021 y tienen cuatro hijos: North, de 12 años; Saint, de 10; Chicago, de 7; y Psalm, de 6.

Kanye se casó con la modelo australiana Bianca Censori en 2022, quien fue vista en redes sociales con su hijastra, North, durante las vacaciones. La reconciliación se produce después de que Kim les regalara a cada uno de sus hijos un cachorro de Pomerania, lo cual los fans calificaron de "excesivo".  

