Bianca Censori y su desnudo en los Grammy: Lo más buscado 2025

Bianca Censori saltó a la fama después de casarse con el rapero Kanye West en una boda secreta pocos meses después de su separación de Kim Kardashian en 2022.
Bianca Censori conoció a Kanye West mientras trabajaba en su marca Yeezy como arquitecta y desde entonces se hizo famosa por los atuendos excéntricos que su esposo quiere que use.
Sin embargo, usuarios de todo el mundo mostraron interés por la australiana tras su aparición en los premios Grammy, el 4 de febrero 2025.
Durante la 67ª edición de los Premios Grammy , donde Bianca Censori generó controversia al máximo nivel al presentarse en la alfombra roja con un vestido completamente transparente sin ropa interior, lo que los llevó a ser retirados del evento.
La modelo lucía un abrigo de plumas negro que luego se quitó para revelar un vestido de tela tipo media, el cual dejaba al descubierto por completo y sin censura sus atributos.
West publicó en Instagram: "PARA QUE QUEDE CLARO. MI ESPOSA ES LA PERSONA MÁS BUSCADA EN GOOGLE EN EL PLANETA LLAMADO TIERRA" y agregó "GANAMOS A LOS GRAMMY".
La publicación estaba acompañada de capturas de pantalla de Google Analytics que mostraban el interés en Bianca Censori.
El look generó polémica en las redes: mientras algunos lo consideraron vanguardista, otros lo tildaron de inapropiado.
Análisis
Fuentes cercanas a Kanye West y Bianca Censori señalaron en varios medios que su intención era recrear la portada del álbum Vultures 1 de West. Sin embargo, esta acción generó una ola de críticas en las redes sociales, donde acusaron al rapero de utilizar a su esposa como un simple objeto promocional.
La escena, que pareció estar orquestada por West, generó un debate sobre la intención detrás del impactante look de la mujer en contraste con las prendas que llevaba el rapero.
La experta en lenguaje corporal Judi James analizó la situación y afirmó que, aunque Censori llegó con "una mirada segura y superior, como modelo de pasarela", su expresión cambió al momento de quitarse el abrigo y exponer su desnudez.
"Su mirada hacia Kanye antes de quitárselo me da indicios de lo que parecía ser nerviosismo", explicó James a Page Six. Además, destacó que la modelo rompió "el personaje" al reírse en un instante, "quizá por los nervios".