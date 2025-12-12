 Kim Kardashian en bikini: ¿Aumento de busto confirmado?
Kim Kardashian hace zoom a sus atributos en bikini y aseguran que se aumentó el busto

La empresaria encendió las redes luego de publicar una candente foto tomando el sol en un diminuto traje de baño con estampado de leopardo.

Foto: Instagram
Kim Kardashian / FOTO:

Kim Kardashian consistió a sus millones de fans regalándoles un taco de ojo directo a sus curvas con su reciente publicación en Instagram.

La empresaria de 45 años encendió las redes al posar en un diminuto bikini con estampado de leopardo tomando el sol mientras le daba un beso a la cámara.

"Selfie szn", tituló la publicación el fundador de Skims.

Kim Kardashian - Instagram

Sin embargo, lo que acaparó la atención fue que Kim Kardashian hizo un acercamiento a sus atributos por lo que muchos usuarios cuestionaron una cirugía para aumentar el busto.

  • "Me encantaría verla sin cirugía... Si "envejece" como todos los demás sin dinero."
  • "Esto ni siquiera se parece a ella. ¿se hizo una cirugía?"
  • "¿Cuánto dinero se debe tener para verse a sí de bien?"
  • "Mientras toda la nación está trabajando para no perder su casa, al menos sabemos que Kim siempre está mejorando su figura. ??.

Kim Kardashian completó su carrusel con fotos de ella pasando tiempo de calidad con su familia, que incluyó una dulce instantánea de ella y los cuatro hijos de Kanye West : sus hijas North, de 12 años, y Chicago, de 7, y sus hijos Saint, de 10, y Psalm, de 6, mientras sonreían durante una salida con su abuela, Kris Jenner.

Cerró el post con una foto de su pijamada con su hermana Khloé Kardashian y Britney Spears.

Kim Kardashian Britney Spears - Instagram

Ellos la cuestionan

Kim Kardashian volvió a compartir un momento íntimo de su vida familiar que ha llamado la atención del público: en el más reciente episodio de The Kardashians.

La empresaria reveló que uno de sus hijos le preguntó con total naturalidad cuándo se iba a hacer un lifting facial como el de su mamá, Kris Jenner.

En la escena del episodio emitido esta semana de The Kardashians, Kim Kardashian; mamá de de North, Saint, Chicago y Psalm, aparece en un momento de su rutina matutina junto a sus hijos mientras los prepara para ir a la escuela.  

Kim Kardashian relató que sus hijos a veces le dicen cosas impredecibles: desde criticar que "no sabe lo que significa cierta palabra" hasta preguntarle directamente "¿cuándo te vas a hacer un lifting como Lovey?", en referencia a su mamá, Kris Jenner.

