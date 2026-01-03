Zoe Saldaña: 2da Actriz Más Taquillera de Todos los Tiempos

Zoe Saldaña ha logrado un hito sin precedentes en la historia del cine global, superando a la leyenda Samuel L. Jackson para convertirse en la segunda actriz más taquillera de todos los tiempos.
Este impresionante ascenso, impulsado por su participación clave en algunas de las franquicias más exitosas y lucrativas de la industria, la posiciona firmemente en la élite de Hollywood, solo por detrás de Scarlett Johansson, quien mantiene su indiscutible liderazgo en el ranking mundial.
El reciente estreno de "Avatar: Fuego y ceniza" impulsó a Zoe Saldaña al segundo puesto, consolidando su influencia en la industria.
El papel protagónico de Zoe Saldaña en franquicias icónicas como "Avatar" y "Guardianes de la galaxia" no solo garantizó cifras multimillonarias en taquilla, sino también le permitió sostener récords históricos dentro de la industria.
Zoe Saldaña debe su éxito a su presencia constante en producciones ligadas a universos cinematográficos que encabezan los rankings de recaudación. Su impacto en franquicias como Marvel y su papel central en el mundo de Pandora permitieron que la actriz se consolidara como una figura indispensable del blockbuster moderno.
Primer lugar
En la parte superior del ranking, Scarlett Johansson conserva el primer puesto gracias al éxito continuado y al impacto de recientes estrenos como "Jurassic World: El renacer".
Sin embargo, la diferencia entre Scarlett Johansson y Zoe Saldaña deja claro que la competencia no es directa, sino el reflejo de una etapa renovada en la industria, marcada por figuras femeninas como protagonistas.
Ambas actrices representan la evolución del star system, donde la participación en franquicias globales y la capacidad de conectar con audiencias diversas son claves para el éxito sostenido.
1. Scarlett: US$15,401,507,141
2. Zoe: US$14,998,849,825
3. Samuel L. Jackson: US$14,613,700,731