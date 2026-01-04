Ariana Grande sorprende con su nuevo estilo en los Critics Choice 2026

Ariana Grande encendió las redes sociales luego de su paso por la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 no solo por su nominación a Mejor Actriz de Reparto, sino por el impactante cambio de imagen que presentó frente al mundo entero.
Después de años luciendo su característico rubio platino, emblema de su icónico papel como Glinda en Wicked: For Good, Grande decidió dar un giro radical, con un tono de cabello más oscuro que marcó un antes y un después en su presencia sobre la alfombra roja.
Peinado y estilo
La transformación fue más que un simple cambio de color, su estilista, optó por un recogido alto con rizos suaves y un flequillo lateral sutil, creando una mezcla de elegancia clásica con un aire moderno.
La actriz acompañó su nuevo tono de cabello con un maquillaje que realzó sus facciones, combinándolo con sombras rosadas, pestañas largas y un acabado luminoso que complementó a la perfección su vestido.
Este movimiento rompió con años de estética asociada al rubio "Glinda", simbolizando, según expertos en moda, una evolución en la carrera y estilo personal de la artista.
Su vestido
La cantante y actriz no solo impactó con su cabello, sino que también brilló con un vestido rosa pálido de Alberta Ferretti, adornado con una capa de pedrería que evocaba la fantasía clásica, aunque reinterpretada con un toque contemporáneo.
Los accesorios fueron mínimos, dejando que el diseño y su nueva imagen hablaran por sí solos.