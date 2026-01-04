The Chosen ¿Qué novedades traerá la próxima temporada?

Después de la publicación de la quinta temporada, los seguidores de la serie que habla de la vida de Jesús, "The Chosen", esperan con ansias el estreno de la sexta entrega. Según la secuela y el orden cronológico de la Biblia, la historia tendría que relatar detalles acerca del juicio en contra de Cristo, así como detalles del encuentro con autoridades romanas, tras ser traicionado por uno de sus discípulos.
El director de la serie, Dallas Jenkins, habló del tema en un video que transmitió en vivo por medio de varios canales oficiales. Durante su aparición, de más de una hora, Jenkins habló de varias cosas y trató de responder a la pregunta acerca de la próxima fecha de estreno.
Antes de hablar de ese detalle, el director mencionó algunos aspectos de la próxima entrega y relató que los integrantes del equipo de filmación y del elenco artístico viajaron a Italia para la filmación de la sexta temporada. Además, narró que parte de las filmaciones se realizaron en un set donde antes filmaron una mini serie llamada "José de Egipto".
El creador de The Chosen también habló de los recursos financieros que se necesitan para grabar la sexta temporada y agradeció a los fans de la serie, quienes han financiado el trabajo de filmación con donaciones directas, compra de souvenirs en el sitio oficial y con la participación en eventos como la convención de la serie "ChosenCon 2026", que está programada para realizarse del 19 al 21 de febrero de 2026 en el centro de convenciones de Charlotte, Estados Unidos (EE. UU.).
¿Habrá nueva temporada de The Chosen en 2026?
Al hablar de la sexta temporada, Jenkins aseguró que la ejecución de esta nueva entrega es "lo más difícil que hemos hecho nunca". Además, el cineasta expresó que crear los nuevos capítulos ha sido una de las cosas más desafiantes de su vida en el plano personal y profesional.
En otras apariciones, el creador de la serie informó que la sexta temporada de la serie terminará de filmarse a mediados de septiembre del próximo año, aproximadamente. Por ello, calculó que su estreno será gradual en salas de cine, a finales de 2026, según vayan anunciando los episodios y luego harán las publicaciones en aplicaciones de entretenimiento y en el sitio oficial.
En el tema del presupuesto, el experto resaltó que para la realización de los nuevos episodios necesitan un financiamiento de USD$ 30 millones, por lo que tuvo que solicitar a los fans que hicieran aportes para llegar al monto de USD$14 millones que les restaban para hacer realidad la entrega.
Cabe destacar que, para rodar el primer episodio de la sexta temporada, una familia (de la cual no ofreció detalles) hizo una donación de USD$ 2.5 millones. De los detalles de los donantes, Jenkins solo reveló que esta familia ya ha hecho donaciones monetarias en ocasiones anteriores.
Experiencia optimizada para el cine
Volviendo al tema de las fechas de publicación de la temporada seis, Jenkins reveló que la última entrega será una experiencia optimizada para disfrutar en las salas de cine. Además, calculó que esos episodios podrían ver la luz el 12 de marzo de 2027; los mismos se ofrecerán como una película independiente para el cine.
De acuerdo con el creador, la nueva entrega será impactante para el público, considerando los diálogos y las escenas que se basarán en el capítulo 18 del evangelio según San Juan. En ese texto se describe como Jesús es arrestado por las autoridades romanas, llevado ante el sumo sacerdote Caifás para presenciar los interrogatorios a los que será sometido Cristo, a causa de sus enseñanzas.
Jenkins reveló que en la sexta temporada los fans de la serie verán como Jesús recibe la primera bofetada, lo cual será duro. Adelantó que la sexta entrega de la serie será "una temporada difícil, pero que también revelará el acto de amor más grande que el mundo ha experimentado".