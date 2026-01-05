Fallece actor de 'El lobo de Wall Street' y 'Ley y Orden'

El domingo 4 de enero se confirmó el fallecimiento del actor y artista de Broadway Bret Hanna-Shuford a los 46 años, una noticia que enluta al teatro musical estadounidense y a la comunidad artística internacional.
El intérprete murió en Orlando, Florida, luego de enfrentar durante un largo periodo un tipo de linfoma agresivo, enfermedad que con el paso del tiempo lo obligó a alejarse de los escenarios y de la pantalla, espacios donde había construido una carrera sólida y respetada.
La noticia fue dada a conocer por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, a través de la cuenta de Instagram Broadway Husbands, proyecto digital que ambos desarrollaron durante años y que se convirtió en un espacio de visibilidad, apoyo y comunidad.
"Con inmenso dolor compartimos que esta mañana dijimos adiós al esposo, padre y ser humano más increíble del mundo", escribió Stephen, en un mensaje que rápidamente se llenó de palabras de cariño de colegas, seguidores y amigos.
En el mismo texto añadió que Bret partió en paz, rodeado de amor y acompañado por su familia, dejando un vacío profundo entre quienes lo conocieron dentro y fuera del escenario.
Su trayectoria
Bret Hanna-Shuford fue, ante todo, un hombre de teatro. Su nombre estuvo ligado durante años al circuito de Broadway, donde se destacó por su versatilidad, disciplina y presencia escénica.
Formó parte de reconocidas producciones como La Bella y la Bestia y Wicked, y participó en montajes que marcaron época, entre ellos Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang y Paramour. Uno de los hitos de su carrera fue su participación en La Sirenita del Cirque du Soleil, experiencia que le permitió fusionar el teatro musical con una propuesta visual y acrobática de gran exigencia artística.
Aunque el teatro fue su principal hogar profesional, Hanna-Shuford también logró abrirse camino en la televisión y el cine.
En la pantalla chica apareció en series de alto perfil como Law & Order: SVU, donde formó parte de uno de los universos más longevos de la televisión estadounidense, además de participar en producciones contemporáneas como The Good Fight y Only Murders in the Building. Estos trabajos le permitieron llegar a nuevas audiencias y demostrar su capacidad para adaptarse a distintos formatos y géneros.
En el cine, tuvo una breve pero significativa aparición en El lobo de Wall Street, la aclamada película dirigida por Martin Scorsese. Aunque su participación fue secundaria, el proyecto le permitió formar parte de una de las producciones más comentadas y exitosas de la última década, consolidando así una trayectoria que, si bien no fue masiva en Hollywood, sí fue constante y respetada.
Más allá de los reflectores, Bret construyó junto a su esposo una vida familiar que compartieron abiertamente a través de Broadway Husbands. Desde esa plataforma, ambos narraron su experiencia como pareja, su camino hacia la paternidad y los desafíos cotidianos de criar una familia, convirtiéndose en un referente para muchas personas dentro de la comunidad LGBTQ+.
Su testimonio fue visto como un ejemplo de amor, resiliencia y honestidad, especialmente cuando decidieron hablar de la enfermedad que enfrentaba el actor y del impacto que esta tuvo en su vida personal y profesional.
El diagnóstico de linfoma marcó un antes y un después en la vida de Hanna-Shuford. Con el avance de la enfermedad, el actor se fue alejando progresivamente de los escenarios, priorizando su salud y su familia. Aun así, nunca se desconectó del todo del arte ni de la comunidad que lo acompañó durante años, manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores a través de redes sociales.
La muerte de Bret Hanna-Shuford deja un profundo pesar entre colegas del teatro musical, actores de televisión y miles de personas que siguieron su trayectoria. Su legado permanece no solo en las producciones en las que participó, sino también en el impacto humano que tuvo a través de su historia de vida.
Mira también:
@emisorasunidas897
🌋 Majestuoso volcán de Fuego 🔥 . . #VolcanesGuatemala #VolcanDeFuego #Erupcion♬ sonido original - Emisoras Unidas