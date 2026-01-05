 Stranger Things: Documental sobre su última temporada
Farándula

¡No termina! Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

La historia terminó, pero el viaje continúa. Stranger Things lanzará un documental que revela cómo se vivió la despedida de una de las series más icónicas.

Stranger Things, Redes sociales
Stranger Things / FOTO: Redes sociales

El fenómeno de Stranger Things se resiste a desaparecer. A pocos días del estreno de su quinta y última temporada, Netflix confirmó que el universo de Hawkins tendrá una despedida adicional con el lanzamiento de un documental que promete mostrar, como nunca antes, el proceso creativo y emocional detrás del cierre de una de las series más influyentes de la última década.

Bajo el título One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, el especial llegará a la plataforma el próximo lunes 12 de enero y funcionará como un recorrido íntimo por los meses finales de trabajo del elenco y el equipo creativo.

Lejos de ser un simple complemento promocional, el documental busca convertirse en un testimonio del esfuerzo colectivo que implicó despedir una historia que marcó a toda una generación de espectadores.

Un acceso sin precedentes al set

Netflix adelantó que el documental ofrecerá acceso total a los sets de grabación, ensayos, lecturas de guion y momentos clave del rodaje. La producción estuvo a cargo de MakeMake Productions, con Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena como productores, quienes acompañaron de cerca cada etapa de la filmación.

La dirección recayó en Martina Radwan, quien pasó un año completo documentando el día a día de los hermanos Matt y Ross Duffer y del elenco principal. Según la propia realizadora, se trató de una experiencia profundamente transformadora, marcada por la intensidad emocional de cerrar un proyecto que se extendió por casi diez años.

Radwan destacó la apertura del equipo para compartir no solo los logros, sino también las dudas, tensiones y decisiones difíciles que acompañaron la producción de la temporada final. Para ella, el documental captura la dimensión humana detrás de una serie que, desde fuera, suele percibirse únicamente como un gran espectáculo televisivo.

Foto embed
Stranger Things - Redes sociales

El desafío de cerrar una serie generacional

Uno de los ejes centrales del documental será el reto creativo que implicó concluir Stranger Things. Los hermanos Duffer muestran cómo abordaron la presión de cumplir con las expectativas de millones de fans en todo el mundo, al mismo tiempo que buscaban mantenerse fieles al espíritu original de la historia.

La quinta temporada, ambientada en el otoño de 1987, presenta a los protagonistas enfrentando su batalla definitiva contra Vecna y las consecuencias del Upside Down. Ya lejos de la infancia, los personajes encaran un cierre que combina nostalgia, horror y crecimiento personal, elementos que definieron a la serie desde su estreno en 2016.

El último episodio, con una duración de 128 minutos, fue una señal clara de la ambición narrativa con la que los creadores decidieron despedirse. Ese proceso, desde la escritura hasta la filmación de las escenas finales, ocupa un lugar destacado dentro del documental.

Una carta de amor a los fans

Para los hermanos Duffer, One Last Adventure no es solo un regalo para los seguidores más fieles, sino también una reivindicación de los documentales detrás de escena, un formato que consideran cada vez menos frecuente en la era del streaming.

Los creadores han señalado que crecieron viendo materiales similares de grandes producciones cinematográficas y que siempre soñaron con ofrecer a la audiencia una mirada honesta sobre cómo se construye una serie de esta magnitud. En ese sentido, el documental busca inspirar tanto a los fans como a quienes sueñan con trabajar en la industria audiovisual.

El legado de Stranger Things

Desde su estreno, Stranger Things se convirtió en un fenómeno cultural global, revitalizando la estética de los años ochenta, impulsando la carrera de su joven elenco y consolidándose como uno de los mayores éxitos de Netflix.

