 Timothée Chalamet Confiesa Su Amor Por Kylie Jenner
Farándula

Timothée Chalamet expresó públicamente su amor por Kylie Jenner

El actor se llevó a casa un Critics Choice Awards y no dudó en agradecer el apoyo de su novia, revelando ante todos el tiempo que llevan juntos.

Compartir:
Timothée Chalamet kylie jenner, Instagram
Timothée Chalamet kylie jenner / FOTO: Instagram

La 31ª edición de los Critics Choice Awards dejó una de las imágenes más comentadas: Timothée Chalamet sorprendió al dedicar unas emotivas palabras a Kylie Jenner

El actor se llevó el premio como Mejor Actor por su trabajo en "Marty Supreme".

La velada, celebrada el domingo 4 de enero en Santa Mónica, California, reunió a grandes figuras del cine y la televisión internacional, pero fue el gesto del actor lo que acaparó la atención de todos los presentes y de las redes.

Timothée Chalamet, visiblemente conmovido tras escuchar su nombre, se acercó al escenario después de protagonizar un beso con Kylie Jenner que fue captado por la prensa y los asistentes.

Ya frente al micrófono, el actor aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes lo han apoyado y, en especial, a su pareja.

"Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón", pronunció el actor, conmoviendo a la audiencia y a los millones de espectadores que seguían la transmisión.

Inmediatamente, todas las miradas y los objetivos de las cámaras se dirigieron hacia Kylie Jenner, quien se encontraba sentada entre el público.

Con una sonrisa radiante y los ojos llenos de emoción, Kylie Jenner respondió al instante con un "Te amo".

Su amor

La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner ha sido objeto de especulación y seguimiento por parte de la prensa del corazón durante los últimos años.

Aunque la pareja ha estado junta por tres años, fue en mayo de 2025 cuando decidieron hacer pública su relación, apareciendo juntos en eventos de alto perfil y confirmando lo que hasta entonces eran solo rumores.

Su presencia en los Critics Choice Awards 2026 y la posterior declaración de amor marcan un nuevo capítulo en su historia, consolidando su estatus como una de las parejas más influyentes de la industria del entretenimiento.

El evento, con la conducción de Chelsea Handler, marcó el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood. Numerosas celebridades del cine y la televisión internacional asistieron a la gala, consolidándola como una de las citas más relevantes del calendario de la industria.

En Portada

Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05
Aurora cae en su primer partido de prepaciónt
Deportes

Aurora cae en su primer partido de prepación

09:57 AM, Ene 05
Me quisieron asaltar: automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13t
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

09:37 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos