Timothée Chalamet Confiesa Su Amor Por Kylie Jenner

La 31ª edición de los Critics Choice Awards dejó una de las imágenes más comentadas: Timothée Chalamet sorprendió al dedicar unas emotivas palabras a Kylie Jenner
El actor se llevó el premio como Mejor Actor por su trabajo en "Marty Supreme".
La velada, celebrada el domingo 4 de enero en Santa Mónica, California, reunió a grandes figuras del cine y la televisión internacional, pero fue el gesto del actor lo que acaparó la atención de todos los presentes y de las redes.
Timothée Chalamet, visiblemente conmovido tras escuchar su nombre, se acercó al escenario después de protagonizar un beso con Kylie Jenner que fue captado por la prensa y los asistentes.
Ya frente al micrófono, el actor aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes lo han apoyado y, en especial, a su pareja.
"Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón", pronunció el actor, conmoviendo a la audiencia y a los millones de espectadores que seguían la transmisión.
Inmediatamente, todas las miradas y los objetivos de las cámaras se dirigieron hacia Kylie Jenner, quien se encontraba sentada entre el público.
Con una sonrisa radiante y los ojos llenos de emoción, Kylie Jenner respondió al instante con un "Te amo".
Su amor
La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner ha sido objeto de especulación y seguimiento por parte de la prensa del corazón durante los últimos años.
Aunque la pareja ha estado junta por tres años, fue en mayo de 2025 cuando decidieron hacer pública su relación, apareciendo juntos en eventos de alto perfil y confirmando lo que hasta entonces eran solo rumores.
Su presencia en los Critics Choice Awards 2026 y la posterior declaración de amor marcan un nuevo capítulo en su historia, consolidando su estatus como una de las parejas más influyentes de la industria del entretenimiento.
El evento, con la conducción de Chelsea Handler, marcó el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood. Numerosas celebridades del cine y la televisión internacional asistieron a la gala, consolidándola como una de las citas más relevantes del calendario de la industria.