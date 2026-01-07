 Golden Globes 2023: Guía Completa de la Premiación
Farándula

Golden Globes: todo lo que tienes que saber de la premiación que se celebra este domingo

Hollywood se viste de gala este domingo. Los Golden Globes 2026 llegan con grandes estrellas, y las películas y series que marcarán la temporada de premios.

Golden Globes
Golden Globes / FOTO:

Este domingo 11 de enero de 2026 se celebra la 83ª entrega de los Golden Globe Awards, una de las premiaciones más importantes del entretenimiento internacional que reconoce lo mejor del cine y la televisión del último año.

¿Qué son los Golden Globes?

Los Golden Globe Awards, organizados por la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), son galardones que premian lo mejor del cine y la televisión, tanto en drama como en comedia o musical. A diferencia de otras premiaciones que se enfocan solo en cine o televisión, los Golden Globes celebran ambos mundos en una sola ceremonia y suelen ser un importante termómetro de cara a los premios Oscar.

Fecha, hora y transmisión

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026.

Hora de inicio: 8:00 p.m. hora del este de EE. UU. / 5:00 p.m. hora del Pacífico. Para Guatemala, la ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. hora local y la alfombra roja entre las 5:00 y 6:00 p.m.

¿Quién presenta la gala?

La ceremonia será conducida por la comediante Nikki Glaser, quien regresa como anfitriona por segundo año consecutivo después de su debut en 2025, con un estilo lleno de humor agudo y comentarios picantes sobre la industria.

Además, antes de la gala principal se realiza un evento llamado "Golden Eve" donde se homenajea a figuras legendarias de Hollywood con premios especiales como el Cecil B. DeMille Award y el Carol Burnett Award. En esta edición, figuras icónicas como Helen Mirren y Sarah Jessica Parker serán homenajeadas.

Los ganadores ¿Qué premio obtienen? 

Los galardonados reciben la icónica estatuilla dorada del Globo de Oro, un reconocimiento simbólico que puede impulsar carreras y aumentar la visibilidad mundial de películas, series y talentos. Además, obtener un Golden Globe suele influir en las predicciones para otros premios importantes como los Oscars y los Emmys.

La ceremonia

La encargada de conducir la ceremonia de los Golden Globes 2026 será nuevamente la comediante Nikki Glaser, quien regresa como anfitriona por segunda ocasión consecutiva.

Reconocida por su humor directo y sin filtros, Glaser se ganó al público y a la industria tras su comentada participación en el roast de Tom Brady, un momento que impulsó su popularidad y la consolidó como una de las voces más irreverentes y agudas de la comedia actual.

Su estilo, capaz de incomodar y divertir por igual, promete una gala cargada de comentarios mordaces frente a una sala repleta de las personalidades más influyentes de Hollywood.

Nikki Glaser comenzó su carrera en la comedia stand-up a los 18 años y desde entonces ha construido una sólida trayectoria en televisión, cine y plataformas digitales. Ha aparecido en programas icónicos como The Tonight Show y Last Comic Standing, además de protagonizar especiales de comedia y conducir proyectos como Not Safe with Nikki Glaser, Blind Date y FBoy Island.

En el cine ha participado en películas como Trainwreck e I Feel Pretty. En 2025 hizo historia al convertirse en la primera mujer en presentar en solitario los Golden Globe Awards, un logro que marcó un antes y un después en la premiación y que ahora reafirma con su esperado regreso en 2026.

