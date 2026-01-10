Fallece la influencer Dulce Enríquez en accidente en Oaxaca

La tarde del viernes 9 de enero, las redes sociales se llenaron de mensajes de duelo tras confirmarse la muerte de la influencer mexicana Dulce Enríquez, quien perdió la vida a los 23 años luego de sufrir un accidente vehicular en el estado de Oaxaca.
En las últimas horas, el nombre de la creadora de contenido se convirtió en tendencia, luego de que se diera a conocer que fue la víctima mortal de un percance ocurrido en la carretera federal 175, a la altura del municipio de Ocotlán de Morelos.
El accidente
De acuerdo con reportes de medios locales, la camioneta involucrada era conducida por el presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, mientras que Dulce Enríquez viajaba como acompañante.
La unidad cayó a un barranco mientras transitaba por la carretera federal. Tras el impacto, la influencer y maquillista fue trasladada de emergencia a un hospital en el estado de Oaxaca, donde horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades informaron que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.
¿Quién era Dulce Enríquez?
Dulce Enríquez era una creadora de contenido y maquillista profesional, reconocida en redes sociales por sus tutoriales y colaboraciones. En Instagram contaba con más de 110 mil seguidores, comunidad que expresó su pesar y conmoción tras conocerse la noticia de su muerte.
La influencer falleció a los 23 años como consecuencia de las lesiones severas que sufrió durante la volcadura del vehículo, según confirmaron reportes preliminares.
Su muerte ha generado múltiples reacciones de seguidores, colegas y figuras del mundo digital, quienes lamentaron la pérdida y enviaron mensajes de condolencias a su familia.