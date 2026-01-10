 Fallece la influencer Dulce Enríquez en accidente en Oaxaca
Farándula

Muere famosa influencer a los 23 años de edad

De acuerdo con reportes de medios locales, la camioneta involucrada era conducida por un presidente municipal.

Compartir:
Accidente en Oaxaca cobra la vida de la influencer Dulce Enríquez., Redes sociales.
Accidente en Oaxaca cobra la vida de la influencer Dulce Enríquez. / FOTO: Redes sociales.

La tarde del viernes 9 de enero, las redes sociales se llenaron de mensajes de duelo tras confirmarse la muerte de la influencer mexicana Dulce Enríquez, quien perdió la vida a los 23 años luego de sufrir un accidente vehicular en el estado de Oaxaca.

En las últimas horas, el nombre de la creadora de contenido se convirtió en tendencia, luego de que se diera a conocer que fue la víctima mortal de un percance ocurrido en la carretera federal 175, a la altura del municipio de Ocotlán de Morelos.

El accidente

De acuerdo con reportes de medios locales, la camioneta involucrada era conducida por el presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, mientras que Dulce Enríquez viajaba como acompañante.

La unidad cayó a un barranco mientras transitaba por la carretera federal. Tras el impacto, la influencer y maquillista fue trasladada de emergencia a un hospital en el estado de Oaxaca, donde horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades informaron que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

¿Quién era Dulce Enríquez?

Dulce Enríquez era una creadora de contenido y maquillista profesional, reconocida en redes sociales por sus tutoriales y colaboraciones. En Instagram contaba con más de 110 mil seguidores, comunidad que expresó su pesar y conmoción tras conocerse la noticia de su muerte.

La influencer falleció a los 23 años como consecuencia de las lesiones severas que sufrió durante la volcadura del vehículo, según confirmaron reportes preliminares.

Su muerte ha generado múltiples reacciones de seguidores, colegas y figuras del mundo digital, quienes lamentaron la pérdida y enviaron mensajes de condolencias a su familia.

En Portada

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinulat
Nacionales

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

08:11 AM, Ene 10
Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión t
Nacionales

Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión

07:49 AM, Ene 10
Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinast
Internacionales

Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

08:19 AM, Ene 10
Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopat
Deportes

Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopa

07:02 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos