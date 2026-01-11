Esposa de Yeison Jiménez envía mensaje tras su muerte

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez ha dejado un profundo vacío en la música popular y en millones de seguidores que lo acompañaron a lo largo de su carrera. La tragedia se volvió aún más conmovedora cuando su esposa, Sonia Restrepo, rompió el silencio en redes sociales y lo despidió con emotivas palabras, recordando al hombre que fue más allá del escenario.
"Prometo llevarte conmigo en cada paso", escribió Restrepo junto a imágenes y videos inéditos de la pareja, en una despedida que conmovió a sus seguidores.
¿Quién era Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez, nacido en Manzanares, Caldas, tenía 34 años y era considerado uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana. Su historia estuvo marcada por la superación personal y una carrera construida desde abajo, logrando llevar un género tradicional a escenarios masivos dentro y fuera del país.
Canciones como Aventurero, Vete y Mi venganza lo posicionaron como una figura clave del regional colombiano en la última década. En 2021 fue reconocido como Artista Revelación Latino por la revista Billboard y, en años recientes, logró hitos importantes como llenar el Movistar Arena de Bogotá, algo poco común para el género.
Pese a la fama, Jiménez siempre destacó que su mayor orgullo no eran los premios ni los escenarios, sino la familia que había formado.
El artista falleció el sábado 10 de enero de 2026 tras el accidente de una avioneta en la que viajaba junto a miembros de su equipo. La aeronave se estrelló en una zona rural entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, cuando se dirigía hacia Medellín.
Según confirmó la Aeronáutica Civil, no hubo sobrevivientes. En el siniestro murieron seis personas, entre ellas el piloto Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.
Las autoridades informaron que la avioneta quedó completamente calcinada tras el impacto. El Gobierno de Boyacá decretó duelo departamental y el presidente Gustavo Petro lamentó públicamente la tragedia.
El mensaje de despedida de su esposa Sonia Restrepo
Tras el fallecimiento del cantante, Sonia Restrepo, quien siempre mantuvo un perfil discreto y alejado del espectáculo, apareció públicamente en redes sociales para despedirse de su esposo. A través de varias publicaciones en Instagram, compartió fotos y videos de momentos íntimos junto a Jiménez, acompañados de un mensaje cargado de dolor y amor.
"Hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptarlo. Te vas de este mundo, pero no de mi vida, porque tu amor quedó sembrado en mí para siempre", escribió.
Restrepo agradeció los años compartidos, las risas, el apoyo incondicional y la forma en que el cantante la cuidó a lo largo de su relación. Aunque reconoció que la ausencia duele profundamente, aseguró que la consuela saber que ambos se amaron de verdad.
"Prometo llevarte conmigo en cada paso que dé, en cada recuerdo, en cada latido. Descansa en paz, mi amor. Hasta que la vida nos permita volver a encontrarnos, seguirás viviendo en mi corazón", concluyó.
La historia de amor que construyeron lejos de los reflectores
Sonia Restrepo y Yeison Jiménez se conocieron cuando él tenía 20 años y ella 18, mucho antes de que el cantante alcanzara la fama. Mientras Jiménez luchaba por abrirse camino en la música, Sonia estudiaba contaduría y decidió dejar su carrera profesional para dedicarse a su familia y apoyar el sueño de su esposo.
Aunque nunca buscó protagonismo mediático, fue una figura fundamental en la vida del artista. Jiménez solía compartir fotografías junto a ella y expresar públicamente que su familia era su mayor tesoro.
El cantante deja tres hijos junto a Sonia Restrepo. Camila, la mayor, no era su hija biológica, pero Jiménez la crio como propia desde que tenía dos años. Thaliana, nacida en marzo de 2018, es la primera hija biológica del artista y actualmente tiene siete años. El menor es Santiago, de apenas dos años, el único varón de la familia.
