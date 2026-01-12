Pedro Pascal: Accidente During Rodaje de Avengers Doomsday

Las alarmas se encendieron en el Universo Cinematográfico de Marvel luego de que se diera a conocer que Pedro Pascal sufrió un accidente durante el rodaje de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas de la Fase 6 del MCU.
El actor chileno, quien dará vida a Reed Richards, Mr. Fantástico, resultó lesionado mientras filmaba una de sus primeras escenas, lo que provocó inquietud entre sus seguidores y los fanáticos de la franquicia.
El incidente fue revelado por su compañero de reparto Alan Cumming, quien regresa al universo Marvel en el papel de Nightcrawler, durante una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live!. Aunque la noticia causó preocupación inicial, pronto se aclaró que la lesión no fue de gravedad.
¿Qué ocurrió en el set de Avengers: Doomsday?
De acuerdo con el testimonio de Alan Cumming, el accidente ocurrió durante la primera escena que compartió con Pedro Pascal. Contrario a lo que muchos podrían imaginar en una producción de esta magnitud, no se trató de una escena de acción ni de una secuencia con efectos especiales extremos.
"Lo divertido fue que en mi primera escena con Pedro, él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que, de verdad, yo ‘rompí’ a Pedro", comentó Cumming en tono de broma, provocando risas tanto en el estudio como entre el público.
El comentario llamó la atención del presentador Jimmy Kimmel, quien destacó la ironía de que el intérprete de Mr. Fantástico, un personaje conocido por su elasticidad, se lesionara precisamente el cuello.
Cumming explicó que el accidente se debió a un movimiento incómodo relacionado con la postura y las dimensiones físicas de los personajes durante la escena.
Una lesión leve y sin consecuencias mayores
Afortunadamente, la producción actuó de inmediato y Pedro Pascal fue enviado a su casa como medida preventiva. Posteriormente, se confirmó que la lesión no fue grave y que el actor recibió tratamiento para aliviar la tensión cervical.
Medios especializados han señalado que Pascal se sometió a terapias de ventosas y masajes terapéuticos para acelerar su recuperación. Fuentes cercanas a Marvel Studios y Disney aseguraron que el cronograma de filmación no sufrió retrasos significativos y que el actor se reincorporó al set en buen estado de salud.
Actualmente, Pascal continúa con las grabaciones de Avengers: Doomsday y mantiene su papel como líder de Los 4 Fantásticos dentro del universo Marvel.
¿Quién es Pedro Pascal y por qué su papel es clave en el MCU?
Pedro Pascal es uno de los actores más populares y respetados de la actualidad. Nacido en Chile, ha construido una carrera sólida en cine y televisión gracias a papeles memorables en series como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y The Last of Us, donde consolidó su estatus como una de las grandes estrellas de Hollywood.
Su incorporación al MCU como Reed Richards ha generado enormes expectativas. Mr. Fantástico es uno de los personajes más icónicos de Marvel Comics y su llegada marca un punto crucial para la expansión del universo cinematográfico, especialmente en una etapa donde la franquicia busca renovar su narrativa y conectar distintas líneas temporales y equipos de superhéroes.
Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, tiene previsto su estreno para diciembre de 2026 y promete ser uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos en la historia de Marvel.
