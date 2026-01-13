Pedro Cuevas: juicio por abuso a su hija en camino

La justicia guatemalteca ha programado el inicio del juicio en contra del cantante Pedro Cuevas, luego de que la Sala Regional Mixta resolviera que el caso debe continuar en la etapa de debate oral.
El proceso está relacionado con una acusación de agresión sexual por la cual el artista permanece vinculado al proceso penal desde finales de 2025.
Fue el lunes que se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de Pedro Cuevas. Durante la misma se aceptaron todas las pruebas de la defensa, MP, Querellantes.
La jueza encargada, Mayra Méndez, admitió las pruebas presentadas y confirmó que el juicio oral y público comenzará el próximo 2 de febrero de 2026, bajo la competencia del Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez, el cual llevará el caso con base en la legislación aplicable para estos delitos.
El proceso se originó luego de que se presentará una denuncia formal por agresión sexual contra el cantante en 2021.
Durante la fase intermedia anterior, la jueza dictó sobreseimiento provisional, lo que inicialmente libró a Pedro Cuevas de enfrentar juicio.
Sin embargo, esta decisión fue impugnada por la defensa de la parte afectada y por el Instituto de la Víctima, lo que llevó a una apelación ante la Sala Regional Mixta.
Tras analizar la apelación, la Sala resolvió con lugar la solicitud y revocó la medida de sobreseimiento, determinando que el proceso debe avanzar a la etapa de juicio, donde se evaluarán las pruebas y se ofrecerán testimonios bajo el debido proceso.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
El caso
En noviembre de 2025, Florecita Cobián provocó conmoción tras publicar un video en su cuenta de Instagram donde expresaba públicamente que había interpuesto una denuncia por abuso en contra del padre de su hija, acusándolo de actos que, según ella, han afectado a la menor.
En la grabación compartida por Florecita Cobián, ella narra que su hija habría sido víctima de abuso y señala directamente al cantante Pedro Cuevas como presunto responsable.
"Estoy aquí como madre, por este medio busco justicia por mi hija... he tratado de proteger su privacidad y su vida, pero el silencio solo ha servido para que él haya hecho lo que quiera con su proceso, ha ido a juzgados, fiscalías y jueces, tratando de cerrar su caso innumerables veces y no lo pudo lograr hasta hoy", señala.
La ex Miss Guatemala manifiesta su dolor y urgencia de justicia, pidiendo que las autoridades correspondientes actúen para esclarecer lo ocurrido.
En el video, Florecita Cobián denunció presuntas irregularidades en los juzgados de Chimaltenango, señalando que el Juzgado de Femicidio habría desestimado el caso por supuestos "tecnicismos" legales, lo que según afirma, favorece al acusado.
La modelo pidió que el proceso sea revisado con transparencia y que se garanticen los derechos de su hija en la vía legal correspondiente.