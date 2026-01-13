 Pedro Cuevas: juicio por abuso a su hija en camino
Farándula

Pedro Cuevas enfrentará juicio por abuso contra su hija

Un juzgado de Chimaltenango aceptó las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y resolvió enviar a juicio al cantante guatemalteco.

Compartir:
Pedro Cuevas Florecita Cobián, Facebook
Pedro Cuevas Florecita Cobián / FOTO: Facebook

La justicia guatemalteca ha programado el inicio del juicio en contra del cantante Pedro Cuevas, luego de que la Sala Regional Mixta resolviera que el caso debe continuar en la etapa de debate oral.

El proceso está relacionado con una acusación de agresión sexual por la cual el artista permanece vinculado al proceso penal desde finales de 2025. 

Fue el lunes que se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de Pedro Cuevas. Durante la misma se aceptaron todas las pruebas de la defensa, MP, Querellantes.

La jueza encargada, Mayra Méndez, admitió las pruebas presentadas y confirmó que el juicio oral y público comenzará el próximo 2 de febrero de 2026, bajo la competencia del Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez, el cual llevará el caso con base en la legislación aplicable para estos delitos.

El proceso se originó luego de que se presentará una denuncia formal por agresión sexual contra el cantante en 2021.

Durante la fase intermedia anterior, la jueza dictó sobreseimiento provisional, lo que inicialmente libró a Pedro Cuevas de enfrentar juicio.

Sin embargo, esta decisión fue impugnada por la defensa de la parte afectada y por el Instituto de la Víctima, lo que llevó a una apelación ante la Sala Regional Mixta.

Tras analizar la apelación, la Sala resolvió con lugar la solicitud y revocó la medida de sobreseimiento, determinando que el proceso debe avanzar a la etapa de juicio, donde se evaluarán las pruebas y se ofrecerán testimonios bajo el debido proceso. 

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

El caso

En noviembre de 2025, Florecita Cobián provocó conmoción tras publicar un video en su cuenta de Instagram donde expresaba públicamente que había interpuesto una denuncia por abuso en contra del padre de su hija, acusándolo de actos que, según ella, han afectado a la menor. 

En la grabación compartida por Florecita Cobián, ella narra que su hija habría sido víctima de abuso y señala directamente al cantante Pedro Cuevas como presunto responsable.

"Estoy aquí como madre, por este medio busco justicia por mi hija... he tratado de proteger su privacidad y su vida, pero el silencio solo ha servido para que él haya hecho lo que quiera con su proceso, ha ido a juzgados, fiscalías y jueces, tratando de cerrar su caso innumerables veces y no lo pudo lograr hasta hoy", señala. 

La ex Miss Guatemala manifiesta su dolor y urgencia de justicia, pidiendo que las autoridades correspondientes actúen para esclarecer lo ocurrido.

En el video, Florecita Cobián denunció presuntas irregularidades en los juzgados de Chimaltenango, señalando que el Juzgado de Femicidio habría desestimado el caso por supuestos "tecnicismos" legales, lo que según afirma, favorece al acusado.

La modelo pidió que el proceso sea revisado con transparencia y que se garanticen los derechos de su hija en la vía legal correspondiente.

En Portada

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampiónt
Nacionales

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampión

07:25 AM, Ene 13
Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes socialest
Deportes

Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes sociales

06:47 AM, Ene 13
Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nuevat
Nacionales

Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nueva

07:42 AM, Ene 13
UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gazat
Internacionales

UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gaza

07:13 AM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos