Kiefer Sutherland Arrestado por Agresión y Amenazas

El actor Kiefer Sutherland, reconocido mundialmente por su papel protagónico en la serie televisiva 24, fue arrestado en Los Ángeles bajo sospecha de haber agredido y amenazado a un conductor de una plataforma de transporte compartido.
El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes en la zona de Hollywood, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales.
Según el reporte policial, oficiales acudieron a una llamada poco después de la medianoche tras recibir el aviso de un altercado entre un pasajero y un conductor. Al llegar al lugar, las autoridades identificaron al sospechoso como Kiefer Sutherland, quien presuntamente habría ingresado al vehículo y, durante el trayecto o una discusión posterior, agredió físicamente al conductor y emitió amenazas consideradas de carácter criminal.
La policía de Los Ángeles señaló en un comunicado que la víctima es el conductor del servicio de transporte, quien presentó la denuncia correspondiente. Tras su detención, el actor fue trasladado a custodia y posteriormente liberado luego de pagar una fianza de 50 mil dólares.
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado del conductor ni sobre una posible fecha de audiencia.
Los representantes de Sutherland no emitieron comentarios inmediatos tras darse a conocer la detención, y el actor tampoco se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.
Un actor con una carrera marcada por el éxito
Kiefer Sutherland, de 59 años, es una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine de las últimas décadas. Alcanzó fama internacional al interpretar al agente Jack Bauer en la exitosa serie 24, emitida entre 2001 y 2010, un papel que le valió múltiples reconocimientos y lo consolidó como uno de los rostros más emblemáticos del thriller televisivo.
En el cine, su carrera incluye títulos que se convirtieron en clásicos, como Stand By Me, The Lost Boys y Los tres mosqueteros, además de una amplia filmografía que abarca dramas, thrillers y producciones independientes. En años recientes, el actor ha combinado su trabajo actoral con proyectos musicales y participaciones especiales en televisión.
Sutherland es hijo del fallecido actor Donald Sutherland, una leyenda del cine que murió en 2024 y cuya trayectoria influyó de manera decisiva en la carrera de su hijo.
