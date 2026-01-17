 Muere Martín Olivares cantante del regional mexicano
Farándula

Muere famoso cantante que apoyó a Cazzu en polémica con Ángela Aguilar y Nodal

Fallece el cantante que mostró apoyo a Cazzu en conflicto con Ángela Aguilar y Nodal.


Fallece Martín Olivares, voz de “Los Vencedores”., Captura de pantalla video de Facebook.
Fallece Martín Olivares, voz de “Los Vencedores”. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

La música regional mexicana atraviesa un nuevo luto tras confirmarse el fallecimiento de Martín Olivares, reconocido cantante y vocalista de la agrupación "Los Vencedores", así como conductor del podcast "La nota del entretenimiento". La noticia fue difundida el pasado 8 de enero a través de las redes sociales del programa en el que colaboraba, generando conmoción entre seguidores, colegas y figuras del medio artístico.

Olivares, de 62 años, alcanzó notoriedad por su trayectoria con "Los Vencedores", grupo con el que interpretó temas que marcaron a varias generaciones dentro del género. Canciones como "Mis historias", "Paso a paso", "Te salió al revés", "Loco, loco corazón" y "Perro que ladra no muerde" forman parte de su legado musical. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido reveladas, lo que ha provocado incertidumbre entre sus admiradores.

El anuncio oficial fue acompañado por un mensaje de despedida en el que sus compañeros lamentaron profundamente su partida. "Con profundo dolor lamentamos informarles que Martín Olivares ha pasado a mejor vida. Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo", expresaron en la publicación.

Destacó su respaldo público a Cazzu

Además de su carrera musical, Olivares se consolidó como figura mediática a través de su participación en el podcast "La nota del entretenimiento", donde abordó temas de actualidad dentro de la industria, incluyendo la polémica relación entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu. En ese contexto, el intérprete también destacó por su respaldo público a Cazzu, incluso dedicándole la canción "Ella es una reina".

@robitomalo

@lanotadelentretenimiento #cazzu #ellaesunareina #martinolivaresylosvencedores #cazzufans Martin Olivares ha pasado a mejor vida. Deja un legado de bellas canciones como esta. Lo conocí por sus podcast u siempre coincidimos en comentarios. QEPD @MartinOlivaresylosvencedores

♬ Ella Es una Reina - Martin Olivares y los Vencedores

Tras conocerse su fallecimiento, seguidores y figuras del ámbito musical expresaron sus condolencias en redes sociales, recordándolo tanto por su aporte al regional mexicano como por su carisma frente a los micrófonos. Su muerte deja un vacío en la escena musical y mediática, mientras su legado continúa vigente a través de su obra y su impacto en el género.

