Guerreras K-Pop: Reposición de boletos por Guatemala

La fiebre del K-Pop continúa dejando huella en Guatemala. Luego del éxito rotundo, Las Guerreras K-Pop y la boyband Saja Boys anunciaron una función especial dirigida exclusivamente a las personas que, pese a contar con boleto comprado, no lograron llegar al espectáculo debido a las situaciones ocurridas en el país el 18 de enero.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la producción informó que los asistentes con boletos válidos para el domingo 18 de enero, en horarios de 3:00 p.m. y 5:00 p.m., que no pudieron presentarse al show, serán reprogramados para una nueva función el sábado 24 de enero a las 3:00 p.m.
La organización detalló que los asistentes serán acomodados conforme a la disponibilidad del mapa de localidades y recomendó llegar con anticipación, ya que las funciones inician puntualmente.
El anuncio se da en un contexto de alta demanda, luego de que todas las funciones originales del espectáculo se agotaran en tiempo récord. A pesar de que el show se llevó a cabo con normalidad, la producción decidió habilitar esta función especial como una medida para atender a los espectadores que no pudieron ingresar por causas ajenas a la organización.
Presentaciones confirmadas en Guatemala
Además de la función de reposición, Las Guerreras K-Pop y Saja Boys confirmaron un fin de semana adicional de presentaciones en el país. El espectáculo regresará el domingo 25 de enero de 2026 con tres nuevas funciones programadas a las 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 5:00 p.m., nuevamente en el Zoológico La Aurora, ubicado en la zona 13 de la ciudad capital.
Estas nuevas fechas buscan responder al entusiasmo del público guatemalteco, que ha convertido el espectáculo en uno de los eventos familiares más comentados de la temporada.
Un show donde la ficción cobra vida
El espectáculo combina música en vivo, coreografías de alto nivel y una puesta en escena inspirada en la exitosa película animada KPop Demon Hunters, una de las producciones musicales más taquilleras de 2025.
La propuesta escénica recrea el universo visual de la cinta mediante vestuarios llamativos, efectos visuales, narrativa dinámica e interacción constante con el público. Cada número musical está diseñado para transportar a los asistentes al mundo del K-Pop, manteniendo una energía vibrante y un enfoque familiar que conecta con niños, jóvenes y adultos.
¿Quiénes son Las Guerreras K-Pop?
Las Guerreras K-Pop surgen del universo de KPop Demon Hunters, producción de Sony Pictures Animation estrenada en 2025. La historia sigue a tres idols que, además de triunfar en los escenarios, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios encargadas de proteger a sus fans.
El éxito global de la película dio origen a este montaje en vivo, que actualmente gira por Latinoamérica. La versión escénica está integrada por talento profesional mexicano, reconocido por su capacidad vocal, precisión coreográfica y fidelidad a la estética original del K-Pop.
El show retoma los elementos más populares de la cinta, como el colorido visual, la narrativa pop y el mensaje de trabajo en equipo, disciplina y amistad, adaptándolos al formato teatral.
¿Quiénes son Saja Boys?
Saja Boys es la boyband ficticia que forma parte del mismo universo narrativo de la película y que cobra vida en este espectáculo en vivo. Su participación aporta un componente adicional de dinamismo, con vocales en armonía, coreografías de alta energía y transiciones musicales que mantienen el ritmo del show.
La presencia de Saja Boys complementa la propuesta musical de Las Guerreras K-Pop y amplía la variedad de estilos dentro del espectáculo.
