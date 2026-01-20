Modelo de OnlyFans se hace viral vendiendo frutas en sostén

Una joven modelo de OnlyFans, conocida como la "vendedora de frutas" ha causado sensación en TikTok, convirtiéndose en viral tras compartir un video donde vende melones en la vía pública.
La protagonista, identificada como Cinthya, alcanzó más de un millón de reproducciones con un breve clip en el que muestra cómo concreta una venta rápida con un conductor que transitaba por la zona.
La transacción fue simple: el cliente pagó 45 pesos por cada melón y se retiró, todo mientras la cámara registraba el momento.
Lo llamativo de este contenido se centra en que, tras viralizarse, la escena resultó ser parte de una broma creada por la propia Cinthya, quien también se desempeña como modelo en OnlyFans.
El video, de apenas 15 segundos, no solo evidenció la creatividad para atraer clientes, sino que puso en marcha una estrategia digital que fue más allá de la venta tradicional, aprovechando la popularidad de TikTok, actualmente la aplicación número uno en descargas a nivel global.
Creatividad e interacción en redes
El perfil de Cinthya captó la atención de los internautas gracias a su enfoque original para promover su trabajo. En sus publicaciones integra humor y situaciones cotidianas para conectar con un público diverso, empleando estrategias innovadoras para posicionarse en redes sociales.
Junto al video viral de la venta de melones, Cinthya comparte frecuentemente contenido que mezcla su faceta como vendedora ambulante y su labor como creadora en OnlyFans.
Por una suscripción mensual de cinco dólares, sus seguidores pueden acceder a más de mil fotografías y 266 videos exclusivos, lo que suma otro atractivo a su presencia digital y contribuye a su popularidad creciente.
Cinthya demuestra cómo una estrategia original en TikTok puede transformar una simple venta en la calle en un fenómeno viral.
Además del famoso video de los melones, la modelo de OnlyFans también compartió otro clip donde simula vender lencería a la novia de un cliente, idea que igualmente fue bien recibida en Instagram y generó interacciones significativas con sus seguidores.
