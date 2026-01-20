 Fallece Cantante Regional Mexicano que Retó a Ángela Aguilar
Farándula

Muere Martín Olivares, cantante del regional mexicano que desafió a Ángela Aguilar

El regional mexicano vuelve a vestirse de luto tras la muerte repentina de Martín Olivares, figura polémica del espectáculo por sus opiniones y su abierto respaldo a Cazzu.

Martín Olivares - Cazzu y Ángela Aguilar, Redes sociales
Martín Olivares - Cazzu y Ángela Aguilar / FOTO: Redes sociales

La música regional mexicana sufrió una nueva pérdida con el fallecimiento de Martín Olivares, vocalista de la agrupación Los Vencedores, quien murió de manera repentina a los 62 años.

El anuncio tomó por sorpresa a seguidores, colegas y amigos del intérprete, ya que Olivares se mantenía activo tanto en redes sociales como en proyectos musicales y mediáticos, sin que existieran reportes previos sobre problemas de salud.

El anuncio que sacudió a sus seguidores

A través de un breve comunicado difundido en redes sociales, un medio mexicano informó sobre el fallecimiento del cantante, expresando el profundo impacto que dejó su partida entre quienes lo conocieron. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.

Una trayectoria ligada al regional mexicano

Martín Olivares construyó una carrera sólida dentro del regional mexicano como vocalista de Los Vencedores, agrupación con la que logró posicionar diversos temas que se mantuvieron entre el gusto del público, como Mis historias, Paso a paso, Te salió al revés y Loco, loco corazón.

Con más de cuatro décadas dentro del ambiente musical, su voz se convirtió en un referente del estilo norteño que caracterizó a la agrupación, ganándose el respeto de la escena regional y el cariño de una base fiel de seguidores.

En ese espacio, Martín Olivares no dudaba en expresar posturas que generaban debate, lo que lo llevó a convertirse en una figura polémica dentro del entretenimiento mexicano.

Además de su trabajo en los escenarios, Olivares amplió su presencia pública al incursionar como comentarista en medios digitales. Su participación en el podcast La Nota del Entretenimiento lo acercó a una nueva audiencia, donde destacó por su estilo directo y opiniones sin rodeos sobre el mundo del espectáculo.

Uno de los momentos que mayor atención generó fue su postura durante la polémica que involucró a Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu. Olivares expresó públicamente su apoyo a la cantante argentina, una posición que contrastó con la opinión de otros artistas del regional mexicano.

Su respaldo fue más allá de declaraciones, ya que decidió rendirle un homenaje musical con la canción Ella es una reina, presentada como un mensaje de fortaleza para las mujeres que enfrentan críticas y juicios públicos. El tema fue recibido con muestras de apoyo, pero también provocó reacciones divididas entre el público.

Reacciones y legado

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida por parte de fanáticos del regional mexicano, quienes destacaron no solo su legado musical, sino también su autenticidad al expresar sus convicciones sin temor a la controversia.

Martín Olivares deja una huella que trasciende la música. Su trayectoria, marcada por el trabajo constante, la franqueza y la defensa de sus ideas, lo posiciona como una figura que no pasó desapercibida dentro de la industria.

