Abelito Envía Mensaje Tras Hospitalización de Emergencia

La preocupación se apoderó de las redes sociales luego de que Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, compartiera una fotografía desde una camilla de hospital. El creador de contenido, finalista de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, generó una ola de mensajes de apoyo entre sus seguidores, quienes temían por su estado de salud tras verlo en observación médica.
Ante la creciente inquietud, Abelito reapareció a través de sus historias de Instagram para enviar un mensaje directo a sus fans.
En primer lugar, agradeció las muestras de cariño recibidas desde que publicó la imagen que rápidamente se volvió viral. "Familia, primero que nada quiero agradecer por todos sus mensajes. Estoy respondiendo y agradeciendo de todo corazón por tenerlos en mi vida y por contar con su apoyo", expresó el influencer.
La fotografía que desató la alarma mostraba a Abelito recostado, cubierto con ropa para mantenerse abrigado, acompañada del mensaje: "Si subo esto es porque ya estoy mejor y sigo activo". Aunque el texto buscaba tranquilizar, no evitó que sus seguidores se preguntaran qué había ocurrido realmente.
Horas después, el propio creador de contenido aclaró las razones de su hospitalización. Abelito explicó que fue ingresado de emergencia debido a un desgaste físico general provocado por la intensa carga de trabajo que ha mantenido en los últimos meses.
El influencer, de 25 años y originario de Zacatecas, reconoció que la exigencia laboral lo llevó a hacer una pausa obligada para priorizar su salud.
"No contesté antes porque tomé los días de recuperación y descanso sólo dedicados a la salud", compartió. Además, adelantó que se tomará un breve respiro para recuperarse por completo. "Voy a tomar un par de días para mí, para despejar la mente y agarrar energías", señaló.
Abelito también fue enfático al asegurar que su estado de salud es estable y que, afortunadamente, no presentó complicaciones médicas. "Estoy bien, gracias a Dios", dejó claro, buscando llevar tranquilidad a quienes se mantuvieron al pendiente de su evolución.
Lejos de apagar su actividad profesional, el influencer aprovechó el mensaje para adelantar que ya prepara nuevos proyectos. "Seguimos activos y preparando muchas cosas para ustedes", afirmó, dejando ver que su hospitalización no detendrá sus planes a futuro.
Su éxito
Abelito saltó a la fama gracias a su carisma y cercanía con el público en redes sociales, donde construyó una sólida comunidad a base de videos, transmisiones y contenido cotidiano.
Su popularidad se consolidó tras su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde logró posicionarse como uno de los favoritos del público y llegar hasta la final del reality.
Finalmente, el creador de contenido cerró su mensaje con palabras de agradecimiento y buenos deseos para sus seguidores. "Gracias por no soltarme y por estar al pendiente. Dios me los bendiga y les dé salud", concluyó Abelito, quien continúa recuperándose mientras recibe el respaldo incondicional de sus fans.
