Fátima Bosch, Miss Universe, inicia su gira en Guatemala

Guatemala fue confirmada como la primera parada del Global Tour de Miss Universe, una gira internacional impulsada por la organización del certamen para promover cultura, turismo y conexión global. El anuncio se realizó a través de redes sociales oficiales, donde se compartió una imagen de Fátima Bosch, actual Miss Universe, acompañada del mensaje: "Cada viaje tiene un comienzo y este empieza en Guatemala... donde la historia vive en la tierra y la calidez vive en su gente".
De acuerdo con la publicación, la visita se llevará a cabo del 21 al 25 de enero 2026, periodo durante el cual la reina universal participará en distintas actividades oficiales, recorridos culturales y acciones promocionales que colocarán a Guatemala bajo el reflector internacional.
¿Quién es Fátima Bosch?
Fátima Bosch es una modelo y reina de belleza originaria de México, quien actualmente ostenta el título de Miss Universe. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito del modelaje, la comunicación y la proyección social, lo que la llevó a destacar dentro del certamen y finalmente obtener la corona universal.
Desde su coronación, Bosch se ha convertido en una de las figuras más visibles del certamen, participando en eventos internacionales, campañas de impacto social y ahora encabezando el Global Tour, una de las estrategias más importantes de la Organización Miss Universe para fortalecer su presencia global.
La elección de Guatemala como inicio de la gira no fue casual. La organización destacó la riqueza histórica, cultural y humana del país, elementos que serán parte del contenido visual y narrativo que Miss Universe compartirá con su audiencia internacional durante esta primera etapa del tour.
Durante los días de visita, se espera que Fátima Bosch y el equipo de Miss Universe recorran distintos puntos emblemáticos del país, generando material audiovisual y promoviendo a Guatemala como un destino turístico de alto valor cultural y natural.
La polémica que rodeó su coronación
La figura de Fátima Bosch no ha estado exenta de controversia. Su coronación como Miss Universe generó debate en redes sociales y entre seguidores del certamen, especialmente por cuestionamientos relacionados con decisiones internas de la organización, cambios en dinámicas tradicionales del concurso y opiniones divididas sobre el resultado final.
A pesar de la polémica, la Organización Miss Universe ha respaldado firmemente a Bosch, otorgándole una agenda activa y colocándola como rostro principal del Global Tour, lo que refuerza su posición como reina universal y vocera oficial del certamen ante el mundo.
Mira también:
@emisorasunidas897
Señalado en ataque a PNC declara su ocupación u oficio como "pandilla". . . #PNC #AtaquePNC #pandillas #EstadoDeSitio♬ sonido original - Emisoras Unidas