¿Fátima Bosch jurado sorpresa en Viña del Mar? Descubre más

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 continúa generando expectación, no solo por su parrilla artística ya confirmada, sino también por los nombres que integrarán el jurado del certamen musical. Aunque la organización aún no ha revelado oficialmente a todos los jueces, la comunicadora Cecilia Gutiérrez confirmó que la figura internacional que se mantenía en reserva será Fátima Bosch, actual Miss Universe.
La revelación se realizó en el programa Primer Plano, donde Gutiérrez aseguró contar con el dato exclusivo.
"Yo tengo el nombre del jurado sorpresa que tienen para el Festival de Viña 2026. Es una jurado internacional, es el nombre que se están guardando como la súper estrella", afirmó en pantalla. Además, adelantó que su presencia no pasará desapercibida. "Probablemente también va a pasar por la alfombra roja intentando opacar a todo el resto", agregó.
Finalmente, la comunicadora confirmó el nombre que se había mantenido bajo total hermetismo. "La invitada sorpresa del jurado del Festival de Viña es la Miss Universo Fátima Bosch", sentenció, desatando de inmediato una ola de reacciones en redes sociales.
Viña del Mar 2026, fechas y escenario
El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará desde el domingo 22 hasta el jueves 26 de febrero y tendrá como escenario principal el anfiteatro de la Quinta Vergara, en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.
Considerado el evento musical más importante de Chile y uno de los más relevantes de Latinoamérica, el certamen reúne cada año a artistas internacionales, competencias musicales y espectáculos de humor ante el exigente público conocido como "El Monstruo".
Para esta edición, la parrilla de artistas ya se encuentra definida, al igual que los comediantes que se presentarán durante las cinco noches del festival, consolidando una programación que combina música, humor y espectáculo.
Los humoristas confirmados para Viña 2026
El humor volverá a ser uno de los grandes protagonistas del festival. El domingo 22 de febrero se presentará Stefan Kramer, uno de los imitadores más reconocidos de Latinoamérica, quien regresa por cuarta vez a la Quinta Vergara.
La segunda noche estará a cargo de Rodrigo Villegas, comediante chileno conocido por su personaje "Mathiu Focker", quien ya ha enfrentado con éxito al público viñamarino en ediciones anteriores.
El martes 24 de febrero será el turno de Esteban Düch, comediante venezolano radicado en Chile, cuya propuesta mezcla observación social y experiencia migratoria. El miércoles 25 se presentará Asskha Sumathra, ganadora del programa Coliseo, mientras que el jueves 26 cerrará el humor Santiago Endara, conocido en redes sociales como Pastor Rocha, uno de los fenómenos humorísticos del último tiempo.
El jurado, la gran incógnita del festival
A diferencia de la parrilla artística y del humor, los integrantes oficiales del jurado del certamen musical aún no han sido anunciados por la organización, lo que ha mantenido altas las expectativas del público. En la edición 2025, el jurado estuvo compuesto por figuras como la banda Bacilos, el actor Jorge López, Emilia Dides, Nicolás Oyarzún, Kidd Voodoo, Catalina Edwards, Rodrigo Sepúlveda, Claudio Narea y el director de orquesta Paolo Bortolameolli.
La confirmación de Fátima Bosch como jurado sorpresa marca el primer nombre de alto impacto internacional para esta edición y refuerza la estrategia del festival de sumar figuras globales al panel evaluador.
Fátima Bosch y la polémica de la corona de Miss Universe
La coronación de Bosch no estuvo exenta de críticas. Tras ganar la corona en México, surgieron reclamos y manifestaciones de rechazo por parte de algunas concursantes, quienes denunciaron presuntas irregularidades internas y decisiones que calificaron como inexplicables. Medios locales, consignaron que varias participantes consideraban que Bosch no debía haber ganado.
La controversia escaló a nivel internacional durante el certamen en Tailandia, donde se produjo un tenso episodio que incluyó una denuncia por maltrato verbal atribuida a un directivo del concurso, Nawat Itsaragrisil. Este hecho volvió a poner el foco mediático sobre la participación de Bosch y el desarrollo del certamen.
Tras ser coronada como Miss Universe, la polémica se intensificó especialmente porque una de las grandes favoritas era Miss Costa de Marfil.
Reacciones divididas ante su llegada a Viña
Tras la confirmación de Cecilia Gutiérrez, la reacción del público no se hizo esperar. Mientras algunos celebraron la llegada de una figura de alcance internacional, otros usuarios manifestaron su descontento y señalaron que Inna Moll, representante de Chile en certámenes de belleza internacionales, debía ser la gran estrella invitada como jurado.
A la espera de la confirmación oficial por parte de la organización del Festival de Viña del Mar, la presencia de Fátima Bosch como jurado ya se perfila como uno de los temas más comentados de la edición 2026.
Mira también:
@emisorasunidas897
Señalado en ataque a PNC declara su ocupación u oficio como "pandilla". . . #PNC #AtaquePNC #pandillas #EstadoDeSitio♬ sonido original - Emisoras Unidas