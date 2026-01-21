Filtran Imágenes de Presunta Víctima de Julio Iglesias en OnlyFans

El proceso judicial y mediático que rodea a Julio Iglesias ha dado un vuelco inesperado esta semana gracias a una exclusiva que publicó el diario Libertad Digital.
Tras las graves acusaciones de agresión sexual y trata de seres humanos presentadas a principios de enero de 2026, el medio ha destapado en primicia que una de las principales denunciantes mantiene una cuenta activa en la plataforma de contenido erótico por suscripción OnlyFans.
La segunda ex empleada que acusa a Julio Iglesias de haberla tratado "como una esclava" y someterla a vejámenes, mantenía activa una cuenta de OnlyFans con contenido sexual explícito durante el mismo periodo en que, según su denuncia, se sentía "como un objeto" por parte del artista.
En junio de 2021, mientras todavía trabajaba para Julio Iglesias, la mujer publicaba en OF mensajes de contenido sexual explícito dirigidos a sus suscriptores: "¿Te gustaría... dentro de mí?", escribía en uno de sus posts.
La fecha coincide exactamente con el periodo en el que, según su propio testimonio, estaba siendo víctima de acoso sexual y maltrato laboral en la mansión del cantante en Bahamas.
En su perfil, la mujer realiza posados eróticos sugerentes en lencería y bikini, acompañados de frases sexuales explícitas, situando su ubicación geográfica precisamente en el exclusivo Cayo Lyford, Nasáu, donde Julio Iglesias posee su mansión de alto standing.
La exempleada utilizaba las instalaciones de la propiedad del cantante —piscinas, jardines, interiores— como escenario para producir contenido sexual que después monetizaba en la plataforma de suscripción.
Investigación
Mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga, la defensa del intérprete, liderada por José Antonio Choclán, ya ha pasado a la ofensiva legal.
Han solicitado el archivo inmediato de la investigación, argumentando que el Estado español carece de jurisdicción para juzgar hechos ocurridos fuera de sus fronteras.
Por su parte, un Julio Iglesias visiblemente afectado ha roto el silencio calificando las acusaciones como "absolutamente falsas" y cargadas de una "maldad" sin precedentes, contando con el respaldo total de su esposa, Miranda Rijnsburger.