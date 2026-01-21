 Filtran Imágenes de Presunta Víctima de Julio Iglesias en OnlyFans
Farándula

Presunta víctima de Julio Iglesias tenía cuenta en OnlyFans y filtran las imágenes

Una exempleada, que acusa al cantante de haberla tratado "como una esclava", mantiene activa una cuenta de OF con contenido sexual explícito durante el mismo periodo en que, según su denuncia, se sentía "como un objeto" y sufría vejámenes por parte del artista.

Compartir:
Julio Iglesias, Instagram
Julio Iglesias / FOTO: Instagram

El proceso judicial y mediático que rodea a Julio Iglesias ha dado un vuelco inesperado esta semana gracias a una exclusiva que publicó el diario Libertad Digital.

Tras las graves acusaciones de agresión sexual y trata de seres humanos presentadas a principios de enero de 2026, el medio ha destapado en primicia que una de las principales denunciantes mantiene una cuenta activa en la plataforma de contenido erótico por suscripción OnlyFans.   

La segunda ex empleada que acusa a Julio Iglesias de haberla tratado "como una esclava" y someterla a vejámenes, mantenía activa una cuenta de OnlyFans con contenido sexual explícito durante el mismo periodo en que, según su denuncia, se sentía "como un objeto" por parte del artista.

En junio de 2021, mientras todavía trabajaba para Julio Iglesias, la mujer publicaba en OF mensajes de contenido sexual explícito dirigidos a sus suscriptores: "¿Te gustaría... dentro de mí?", escribía en uno de sus posts.

La fecha coincide exactamente con el periodo en el que, según su propio testimonio, estaba siendo víctima de acoso sexual y maltrato laboral en la mansión del cantante en Bahamas.

En su perfil, la mujer realiza posados eróticos sugerentes en lencería y bikini, acompañados de frases sexuales explícitas, situando su ubicación geográfica precisamente en el exclusivo Cayo Lyford, Nasáu, donde Julio Iglesias posee su mansión de alto standing.  

La exempleada utilizaba las instalaciones de la propiedad del cantante —piscinas, jardines, interiores— como escenario para producir contenido sexual que después monetizaba en la plataforma de suscripción.

Investigación

Mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga, la defensa del intérprete, liderada por José Antonio Choclán, ya ha pasado a la ofensiva legal.

Han solicitado el archivo inmediato de la investigación, argumentando que el Estado español carece de jurisdicción para juzgar hechos ocurridos fuera de sus fronteras.

Por su parte, un Julio Iglesias visiblemente afectado ha roto el silencio calificando las acusaciones como "absolutamente falsas" y cargadas de una "maldad" sin precedentes, contando con el respaldo total de su esposa, Miranda Rijnsburger.  

En Portada

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillast
Nacionales

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillas

09:12 AM, Ene 21
EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundialt
Deportes

EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundial

08:56 AM, Ene 21
Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexiónt
Nacionales

Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión

10:04 AM, Ene 21
Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira globalt
Farándula

Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira global

09:20 AM, Ene 21

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos