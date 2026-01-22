Tráiler de He-Man: Nicholas Galitzine deslumbra con su físico

El primer avance oficial de "Master of the Universe" dejó ver a Nicholas Galitzine en el icónico papel de He-Man, devolviendo la saga a la pantalla grande con una visión renovada.
La película, dirigida por Travis Knight, adapta la legendaria serie animada de los años 80 y la famosa línea de juguetes, brindando una propuesta que despierta la nostalgia pero apunta también a nuevas generaciones.
La producción, impulsada por Amazon MGM, escogió el 5 de junio para su estreno mundial. El reparto reúne a figuras reconocidas de la industria; además de Nicholas Galitzine está Jared Leto en el rol de Skeletor, Camila Mendes como Teela e Idris Elba en el papel de Duncan.
Al elenco principal se suman Alison Brie encarnando a Evil-Lyn, Morena Baccarin en el rol de la Hechicera, James Purefoy y Charlotte Riley como miembros de la familia real de Eternia.
El tráiler sorprendió al público mostrando a Adam Glenn (la identidad civil de He-Man) en una rutina de oficina moderna, con referencias a la cultura pop y detalles como una placa con los pronombres "He/Him", un guiño tanto al personaje como a temáticas de identidad actuales.
La vida de Adam cambia cuando recupera la Espada del Poder y regresa a Eternia para enfrentar una épica batalla contra las fuerzas de Skeletor.
Más detalles
Para prepararse para su papel, Nicholas Galitzine adoptó un régimen de entrenamiento intenso y una dieta altamente calórica, consumiendo aproximadamente 4,000 calorías diarias para poder encarnar adecuadamente a He-Man, un personaje que se destaca por su fuerza sobrehumana y valentía.
Este esfuerzo físico refleja la dedicación del actor hacia un papel que considera como el de su vida.
La franquicia ‘Masters of the Universe’ comenzó como una línea de juguetes en 1982 antes de expandirse a una serie animada y a una película de acción en vivo protagonizada por Dolph Lundgren en 1987.
Las aventuras de He-Man han perdurado a través de los años, con trabajos recientes que incluyen la serie animada ‘She-Ra y las Princesas del Poder’ y ‘Masters of the Universe: Revelation’, producidas por Kevin Smith.