 Tráiler de He-Man: Nicholas Galitzine deslumbra con su físico
Farándula

Nicholas Galitzine hace arder las redes con su físico en el primer tráiler de He-Man

El actor se sometió a una drástica transformación física para interpretar al icónico personaje de los 80 en la cinta "Master of the Universe".

Compartir:
Nicholas Galitzine, Instagram
Nicholas Galitzine / FOTO: Instagram

El primer avance oficial de "Master of the Universe" dejó ver a Nicholas Galitzine en el icónico papel de He-Man, devolviendo la saga a la pantalla grande con una visión renovada.

La película, dirigida por Travis Knight, adapta la legendaria serie animada de los años 80 y la famosa línea de juguetes, brindando una propuesta que despierta la nostalgia pero apunta también a nuevas generaciones.

La producción, impulsada por Amazon MGM, escogió el 5 de junio para su estreno mundial. El reparto reúne a figuras reconocidas de la industria; además de Nicholas Galitzine está Jared Leto en el rol de Skeletor, Camila Mendes como Teela e Idris Elba en el papel de Duncan.

Al elenco principal se suman Alison Brie encarnando a Evil-Lyn, Morena Baccarin en el rol de la Hechicera, James Purefoy y Charlotte Riley como miembros de la familia real de Eternia.

El tráiler sorprendió al público mostrando a Adam Glenn (la identidad civil de He-Man) en una rutina de oficina moderna, con referencias a la cultura pop y detalles como una placa con los pronombres "He/Him", un guiño tanto al personaje como a temáticas de identidad actuales.

La vida de Adam cambia cuando recupera la Espada del Poder y regresa a Eternia para enfrentar una épica batalla contra las fuerzas de Skeletor.

Más detalles

Para prepararse para su papel, Nicholas Galitzine adoptó un régimen de entrenamiento intenso y una dieta altamente calórica, consumiendo aproximadamente 4,000 calorías diarias para poder encarnar adecuadamente a He-Man, un personaje que se destaca por su fuerza sobrehumana y valentía. 

Foto embed
Nicholas Galitzine - Instagram

Este esfuerzo físico refleja la dedicación del actor hacia un papel que considera como el de su vida.

La franquicia ‘Masters of the Universe’ comenzó como una línea de juguetes en 1982 antes de expandirse a una serie animada y a una película de acción en vivo protagonizada por Dolph Lundgren en 1987. 

Las aventuras de He-Man han perdurado a través de los años, con trabajos recientes que incluyen la serie animada ‘She-Ra y las Princesas del Poder’ y ‘Masters of the Universe: Revelation’, producidas por Kevin Smith.

Foto embed
He-Man Skeletor - Instagram

En Portada

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianochet
Nacionales

Último día para actualizar residencia electoral: Renap atenderá hasta medianoche

10:33 AM, Ene 22
Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida t
Deportes

Cruz Azul de Ana Lucía Martínez sufre su primera pérdida

10:00 AM, Ene 22
El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasteriot
Nacionales

El Papa autoriza la beatificación del fraile guatemalteco Rafael Ramírez Monasterio

08:29 AM, Ene 22
Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Películat
Farándula

Premios Oscar 2026: dónde ver en Guatemala las nominadas a Mejor Película

10:12 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos