 Nicky Jam cancela concierto en Guatemala por segunda vez
Farándula

Por segunda vez cancelan el concierto de Nicky Jam en Guatemala

El esperado regreso de Nicky Jam a Guatemala vuelve a quedar en pausa. La productora confirmó la suspensión definitiva del concierto programado para el 31 de enero de 2026.

Nicky Jam, Redes sociales
Nicky Jam / FOTO: Redes sociales

El concierto de Nicky Jam en Guatemala, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del reguetón, fue suspendido nuevamente, según confirmó la promotora ICON Latam a través de un comunicado oficial publicado en redes sociales.

De acuerdo con la información compartida, la decisión se tomó debido a la situación política actual en la Ciudad de Guatemala, priorizando la seguridad de todos los involucrados. En el mensaje, la organización explicó que la cancelación se realizó en conjunto con el artista, poniendo como prioridad número uno la integridad física de los asistentes, el staff, los artistas y el equipo de producción.

"A toda nuestra comunidad y seguidores de Nicky Jam: debido a la actual situación política que atraviesa el país, nos vemos en la responsabilidad de informar la cancelación del concierto programado", señala el comunicado difundido en Instagram. Asimismo, la productora lamentó profundamente los inconvenientes que esta decisión pudiera causar y agradeció la comprensión del público, asegurando que en los próximos días se brindará información sobre los pasos a seguir.

Nicky Jam - Redes sociales

Esta cancelación marca la segunda vez que el show de Nicky Jam es suspendido en Guatemala. Inicialmente, el concierto estaba programado para el 15 de noviembre de 2025, fecha que fue modificada debido a problemas operativos, según otro comunicado emitido en noviembre del año pasado. En ese momento, el evento fue reprogramado para el 31 de enero de 2026, asegurando que los boletos adquiridos seguirían siendo válidos sin necesidad de realizar cambios.

Nicky Jam - Redes sociales

Sin embargo, ahora el concierto previsto para el 31 de enero de 2026 ha quedado completamente suspendido, generando decepción entre los seguidores del artista puertorriqueño, quienes esperaban verlo en el marco de su gira 2026.

En redes sociales, la noticia no tardó en generar reacciones. Decenas de usuarios expresaron su frustración y tristeza por la cancelación, mientras otros manifestaron comprensión ante la situación que atraviesa el país y respaldaron la decisión de priorizar la seguridad.

¿Qué pasará con las entradas?

Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para el espectáculo ni se han dado detalles específicos sobre reembolsos o futuras reprogramaciones, por lo que los organizadores pidieron a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales de la promotora y de Passline, empresa encargada de la venta de entradas, para recibir información actualizada.

