Alejandra Guzmán habla de su salud tras cirugía de columna

Después de varios meses alejada de los escenarios y de la vida pública, Alejandra Guzmán rompió el silencio y compartió detalles sobre el delicado problema de salud que la obligó a retirarse temporalmente. La cantante mexicana reveló que fue sometida a una cirugía de emergencia luego de ser diagnosticada con osteoporosis severa, una condición que afectó gravemente su columna vertebral.
La intérprete, conocida como la Reina de corazones, ofreció una entrevista telefónica a un medio de comunicación mexicano en la que explicó que el procedimiento al que fue sometida consistió en una reconstrucción total de la columna.
Según relató, el desgaste óseo había avanzado de forma significativa y requería una intervención inmediata para evitar mayores complicaciones.
La cirugía y su estado actual de salud
Alejandra Guzmán explicó que la operación fue extensa y compleja, ya que los médicos tuvieron que trabajar en distintas zonas de su columna vertebral. La cantante detalló que le reconstruyeron cervicales, lumbares y sacro, debido al deterioro provocado por la osteoporosis.
Durante la conversación, señaló que durante años atribuyó sus constantes caídas, dolores y pérdida de equilibrio a las complicaciones derivadas de procedimientos estéticos realizados en el pasado. Sin embargo, tras diversos estudios, los especialistas detectaron una hernia en las cervicales que presionaba la médula espinal, lo que en realidad provocaba la debilidad en sus extremidades.
Actualmente, Alejandra Guzmán se encuentra en proceso de recuperación y aseguró que su evolución ha sido positiva. Aunque no dio una fecha exacta para volver a los escenarios, adelantó que podría regresar con un nuevo proyecto musical en los próximos meses, posiblemente en marzo de 2026, si su estado físico lo permite.
El vínculo entre su diagnóstico y tratamientos previos
La cantante explicó que la osteoporosis severa está relacionada con los tratamientos médicos que recibió tras ser diagnosticada con cáncer en 2010. Estos procedimientos, necesarios en su momento, habrían contribuido con el tiempo al debilitamiento de su estructura ósea.
La revelación arrojó luz sobre los problemas de salud que la han acompañado durante los últimos años y que, en diversas ocasiones, la llevaron a suspender giras, conciertos y apariciones públicas.
¿Qué es la osteoporosis?
La osteoporosis es una enfermedad que provoca el debilitamiento de los huesos, aumentando el riesgo de fracturas. Se desarrolla cuando el cuerpo pierde más masa ósea de la que puede regenerar, lo que afecta la densidad y la estructura del hueso. Es conocida como una afección silenciosa, ya que en muchos casos no presenta síntomas evidentes hasta que ocurre una fractura o un daño mayor.
En el caso de Alejandra Guzmán, la enfermedad avanzó hasta comprometer seriamente su columna vertebral, afectando su movilidad, equilibrio y fuerza muscular.
Alejandra Guzmán es una de las figuras más influyentes del rock en español. Hija de la actriz Silvia Pinal y del cantante Enrique Guzmán, construyó una carrera sólida desde finales de los años ochenta, destacándose por su estilo rebelde, su potente voz y su capacidad para reinventarse.
A lo largo de su trayectoria ha lanzado numerosos éxitos como Eternamente bella, Hacer el amor con otro y Yo te esperaba, además de consolidarse como una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Su vida personal y sus constantes batallas de salud también la han mantenido en el foco mediático.
