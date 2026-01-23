Adal Ramones Envía Fuerte Mensaje Tras Cancelar Gira

La gira Enrollados, uno de los proyectos más esperados por los seguidores de la televisión mexicana de los 2000, fue cancelada de manera definitiva. El espectáculo pretendía reunir a figuras clave del icónico programa Otro Rollo, encabezado por Adal Ramones, con la promesa de revivir la comedia, anécdotas y dinámicas que marcaron a toda una generación.
Sin embargo, lo que comenzó como un reencuentro nostálgico terminó envuelto en controversia, desacuerdos internos y señalamientos públicos. La cancelación fue confirmada por el propio Adal Ramones mediante un comunicado, en el que explicó que diversos problemas de logística, así como inconsistencias con las empresas organizadoras, hicieron imposible continuar con la gira.
Antes de que Adal Ramones emitiera su postura, sus excompañeros Gaby Platas, Yordi Rosado y Lalo España anunciaron públicamente su salida del proyecto. En mensajes separados, los tres coincidieron en que existían irregularidades administrativas y falta de claridad en la organización, razones que los llevaron a tomar la decisión de no seguir adelante con Enrollados.
¿De qué se trataba este proyecto?
El proyecto Enrollados buscaba trasladar al escenario el espíritu irreverente y humorístico de Otro Rollo, uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana a finales de los noventa y principios de los dos mil. Con sketches, monólogos y participación del público, la gira pretendía reconectar con una audiencia que creció viendo el programa cada semana.
La cancelación no solo significó un golpe para los fans, sino también desató rumores sobre una supuesta traición por parte de Adal Ramones. Versiones no confirmadas señalaron que el conductor no habría firmado el contrato final debido a otros compromisos laborales, situación que habría provocado tensiones con el resto del elenco.
En medio de las especulaciones y críticas en redes sociales, Adal Ramones reapareció con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a la polémica. A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, el conductor agradeció a quienes le han brindado apoyo durante este difícil momento personal y profesional.
"Gracias a cada uno de los amigos que, con sus mensajes de aliento, me han demostrado que cuando pasan cosas de desánimo y tristeza, todo se siente menos pesado", escribió Ramones, dejando ver el impacto emocional que ha tenido la cancelación del proyecto.
En la parte final del mensaje, el también conductor de La Academia y La Granja VIP lanzó una reflexión que fue interpretada como una indirecta sobre la lealtad y la amistad verdadera. Ramones destacó que los verdaderos amigos son aquellos que permanecen tanto en los momentos de éxito como en los de dificultad, y cerró su publicación enviando un abrazo a quienes, según sus palabras, han estado a su lado sin condiciones.
Aunque no mencionó directamente a sus excompañeros, el mensaje avivó el debate entre los seguidores, quienes se dividieron entre quienes respaldan al conductor y quienes consideran que el proyecto fracasó por falta de acuerdos claros desde el inicio.
Por ahora, Enrollados queda oficialmente cancelado y el esperado regreso de Otro Rollo no se concretará. Mientras tanto, Adal Ramones continúa enfocado en sus proyectos individuales.
