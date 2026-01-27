 Esme la Chapina y su novio: video candente
Farándula

Esme La Chapina protagoniza candente momento en las redes junto a su novio con sugestivo video

La influencer Esme La Chapina volvió a encender las redes tras compartir un video en el que luce un vestuario sugestivo.

Esme La chapina, Instagram
Esme La chapina / FOTO: Instagram

Las redes sociales volvieron a encenderse gracias a Esme La Chapina, una de las creadoras de contenido más comentadas del momento.  La joven sorprendió a sus seguidores al compartir un clip donde aparece con un vestuario sugestivo mientras su novio la llena de expresiones de cariño frente a la cámara.

Aunque para muchos fue un gesto romántico y divertido, otros usuarios lo consideraron demasiado atrevido, generando una fuerte conversación digital que todavía continúa. El video se viralizó en cuestión de horas y logró colocarse entre los temas más comentados.

Esme La Chapina - Esme La Chapina

En las imágenes se aprecia a la influencer luciendo un outfit ajustado y en tonos oscuros, mientras su pareja se le acerca para darle besos con evidente complicidad.  El momento fue descrito por sus fanáticos como "candente" y "audaz", calificativos que contribuyeron a amplificar la controversia.

Esme La Chapina no solo destaca en redes sociales por su actitud irreverente, también ha encontrado en la música una plataforma para expresar su personalidad.  Desde sus primeros pasos comenzó a compartir covers y fragmentos cantados que llamaron la atención por su estilo coquetón, su voz y su estética muy marcada.

Esa exposición le permitió construir una comunidad que la acompañó cuando decidió lanzar sus propios temas con fusiones de ritmos urbanos y toques latinos pensados para enganchar al público joven. Además de su presencia musical y en redes sociales tradicionales, Esme La Chapina también continúa generando contenido para OnlyFans, plataforma donde ha construido una comunidad que consume su contenido de forma exclusiva.

Esta estrategia le ha permitido diversificar ingresos, tener mayor control creativo y fortalecer su marca personal en un espacio donde muchas creadoras monetizan su imagen y estilo.

Su constancia en esta plataforma ha sido clave para mantener su estatus como una figura activa y multifacética dentro del ecosistema digital. Sin lugar a duda, la joven sigue sorprendiendo a sus miles de fanáticos.

