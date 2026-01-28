Premios Grammy 2026: Horario y Dónde Ver la Ceremonia

La Academia de la Grabación de Estados Unidos se prepara para una de las noches más importantes de la industria musical con la celebración de los Premios Grammy 2026.
La 68.ª edición de estos prestigiosos galardones tendrá lugar el domingo 1 de enero de 2026, prometiendo una velada inolvidable desde la icónica Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.
Este año, la ceremonia se perfila como un espectáculo imperdible, no solo por la calidad de los artistas nominados, sino también por la inclusión de nuevas categorías que buscan reconocer la diversidad y evolución del panorama musical.
Además, el carismático Trevor Noah regresará para conducir el evento por sexta ocasión consecutiva, asegurando su sello distintivo de humor y agudeza.
¿Dónde ver en vivo los Premios Grammy 2026?
Toma en cuenta que los Premios Grammy 2026 podrán verse en vivo desde Guatemala.
La alfombra roja de los Grammy estará disponible en:
- El sitio web: live.GRAMMY.com
- Canal de YouTube de la Academia de Grabación (@RecordingAcademy)
- Canal E!
Mientras que la ceremonia de premiación se emitirá por:
- Televisión de paga: TNT
- Streaming: HBO Max
La entrega de los gramófonos dorados arrancará puntualmente a las 07:00 de la tarde.. Duración Estimada: Se prevé que el evento se extienda por aproximadamente tres horas y media, culminando alrededor de las 10:30 de la noche.
La Crypto.com Arena, un recinto que ha sido testigo de innumerables momentos históricos en la música y el deporte, será el epicentro de esta celebración que honra los logros más destacados del último año.
Nuevas Categorías y Reconocimientos
Los Premios Grammy 2026 marcarán un hito con la adición de dos nuevas categorías que amplían el espectro de reconocimiento artístico. Estas incorporaciones reflejan la constante evolución de los géneros musicales y la importancia de elementos visuales en la producción discográfica:
- Mejor álbum de country tradicional: Una categoría que busca honrar las raíces y la autenticidad de este género, reconociendo a los artistas que mantienen viva su esencia.
- Mejor portada de álbum: Este galardón destacará la creatividad y el impacto visual de las portadas, reconociendo el arte que acompaña y complementa la música.
Estas adiciones subrayan el compromiso de la Academia de la Grabación por adaptarse a las tendencias actuales y valorar todas las facetas de la creación musical.