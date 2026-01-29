 Abelito y Aldo De Nigris brillan en TikTok Awards
Farándula

Abelito reaparece en los TikTok Awards junto a Aldo de Nigris tras su reciente hospitalización

Luego de encender las alarmas por una hospitalización de emergencia, Abelito reapareció en los TikTok Awards México 2026 junto a Aldo de Nigris, luciendo el mismo look y enviando un mensaje de ánimo que emocionó a sus seguidores.

Aldo de Nigris y Abelito, Redes sociales
Aldo de Nigris y Abelito / FOTO: Redes sociales

Abelito volvió a robarse la atención del público al reaparecer en los TikTok Awards México 2026, esta vez acompañado de Aldo de Nigris. La aparición del creador de contenido generó una fuerte reacción en redes sociales, no solo por su presencia en el evento, sino porque ocurre días después de haber sido hospitalizado de emergencia, situación que preocupó a miles de seguidores.

La imagen de ambos, compartida en redes sociales, muestra a Abelito y Aldo de Nigris luciendo atuendos prácticamente idénticos, lo que provocó comentarios inmediatos entre los usuarios, quienes los bautizaron como "los muñecos twins".

El mismo look, compuesto por un traje oscuro con aplicaciones brillantes, fue interpretado por muchos como una muestra de complicidad y apoyo mutuo en un momento clave para Abelito.

La presentación de Abelito junto a Aldo de Nigris

La dupla no pasó desapercibida durante los TikTok Awards. Abelito apareció sonriente, relajado y visiblemente recuperado, lo que llevó tranquilidad a sus fans. Su presencia junto a Aldo de Nigris reforzó la imagen de camaradería y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en plataformas como TikTok e Instagram.

Los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios destacaron la química entre ambos, el outfit coordinado y el regreso de Abelito tras días de incertidumbre. Frases como "qué bueno verte bien", "ya nos habías asustado" y "se ven increíbles juntos" inundaron las publicaciones relacionadas con el evento.

La hospitalización que encendió las alarmas

Hace apenas unos días, Abelito, cuyo nombre real es Abel Sáenz, preocupó a sus seguidores tras compartir una imagen desde una camilla de hospital. El influencer, finalista de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, publicó la fotografía acompañada del mensaje: "Si subo esto es porque ya estoy mejor y sigo activo", lo que generó una ola de especulaciones y mensajes de apoyo.

Foto embed
Abelito - Redes sociales

Ante la inquietud, el creador de contenido reapareció en sus redes sociales para aclarar la situación y enviar un mensaje alentador. Agradeció las muestras de cariño y explicó que su ingreso al hospital se debió a un desgaste físico general provocado por la intensa carga de trabajo que ha mantenido en los últimos meses.

"Familia, primero que nada quiero agradecer por todos sus mensajes. Estoy respondiendo y agradeciendo de todo corazón por tenerlos en mi vida y por contar con su apoyo", expresó en sus historias de Instagram.

Abelito, de 25 años y originario de Zacatecas, aseguró que su estado de salud es estable y que no presentó complicaciones médicas.

Además, dejó claro que su carrera continúa en marcha y que ya prepara nuevos proyectos para su comunidad digital, demostrando que este episodio no detendrá su crecimiento.

