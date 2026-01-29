Looks Impactantes en la Alfombra Roja de TikTok Awards 2026

La quinta edición de los TikTok Awards México 2026 dio inicio este jueves 29 de enero con una alfombra roja que reunió a algunos de los creadores de contenido e influencers más influyentes del momento.
Desde tempranas horas de la noche, celebridades digitales desfilaron ante los medios y fanáticos, marcando el arranque oficial de una gala que celebra el impacto cultural de TikTok en México y Latinoamérica.
Minutos antes de las 19:00 horas, los invitados comenzaron a llegar al recinto para desfilar por la alfombra roja, la cual fue conducida por Las Damitas Histeria, quienes además se convirtieron en unas de las primeras figuras en acaparar reflectores con su propuesta estética y presencia escénica.
Una alfombra roja llena de estilo
Las Damitas Histeria abrieron el desfile con un atuendo que combinó mallas y botas oscuras, complementadas con una chalina de tonos dorados y aretes brillantes que destacaron bajo las luces del evento. Su elección marcó el tono de una alfombra caracterizada por propuestas atrevidas y personales.
Melissa Navarro se lució con un vestido con el cual fue comparada a una princesa de Disney. La creadora de contenido fue una de las más elogiadas de la noche.
Yeri Mua, conocida como la Bratz Mexicana, hizo su aparición con un vestido corto en tonos rojo y lila, acompañado de tacones altos a juego que resaltaron su cabellera rojiza. Su look no pasó desapercibido y reafirmó su estatus como una de las figuras más mediáticas de la plataforma.
Mario Aguilar, uno de los creadores de contenido más consolidados, optó por un traje con apariencia de terciopelo decorado con copos de nieve, evocando la temporada invernal.
Kunno, quien ha expandido su carrera más allá de TikTok hacia el modelaje, la música y la actuación, llegó a la alfombra roja con un traje completamente negro de corte clásico, apostando por la sobriedad y la elegancia.
Artistas invitados y ambiente previo a la gala
Armando Toledo Rosas, conocido artísticamente como El Bogueto, también fue visto en la alfombra roja. El cantante urbano, encargado de una de las presentaciones musicales de la noche, lució una chamarra negra de cuello abierto, pantalón oscuro y varias joyas brillantes que complementaron su estilo.
La ceremonia de los TikTok Awards México 2026 contará con la conducción de Ceci de la Cueva, El Malilla y Farid Dieck. En el apartado musical, están confirmadas las presentaciones de El Bogueto, Julieta Venegas y Yeri Mua.
Los TikTok Awards México se han consolidado como uno de los eventos más importantes para la comunidad de creadores de contenido, reconociendo a quienes marcan tendencia y generan impacto dentro y fuera de la plataforma.