Nicki Minaj y Donald Trump: Pérdida de Seguidores Millonaria

Nicki Minaj sorprendió a sus fanáticos al aparecer públicamente junto a Donald Trump en un evento en Washington D.C., reafirmando su apoyo incondicional al mandatario y generando polémica por sus declaraciones contra la comunidad trans.
La rapera, nacida en Trinidad y Tobago, asistió a una conferencia de prensa donde participó en el "Trump Accounts Program", una nueva iniciativa del gobierno republicano que plantea inversiones iniciales de 1.000 dólares en cuentas abiertas para bebés nacidos entre 2025 y 2028.
Durante el acto, Nicki Minaj subió al escenario, saludó a Trump y dedicó palabras de admiración dirigidas tanto a él como al vicepresidente J.D. Vance.
"Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él es consciente de ello, pero le dio a mucha gente la esperanza de que existe la posibilidad de vencer al malo, de ganar y hacerlo con la cabeza alta y la integridad intacta", señaló.
Nicki Minaj enfatizó la fortaleza de Trump y dijo que "tiene mucha fuerza atrás de él y a Dios que lo protege". Además, elogió a quienes integran la administración republicana y manifestó sentirse identificada tanto con Trump como con Vance.
Tal como se puede ver en las imágenes, la cantante subió al escenario y le dio la mano al presidente Trump, que permaneció detrás de ella durante todo el discurso.
"Yo soy, probablemente, la fanática número 1 del presidente y eso no va a cambiar. Y el odio o lo que diga la gente no va a cambiar eso para nada. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más y debería motivarnos a apoyarlo más", instó.
El beneficio que buscaba
Durante su discurso, Nicki Minaj se refirió a la identidad de género señalando: "Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en eso. ¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada", palabras que rápidamente levantaron reacciones entre los miles de asistentes y en redes sociales
Las declaraciones provocaron una fuerte ola de críticas y cuestionamientos, incluso desde su propia base de seguidores. La reacción negativa llevó a Nicki Minaj a perder más de 10 millones de seguidores en Instagram, además de recibir miles de comentarios y mensajes críticos.
Como consecuencia, debió desactivar temporalmente su cuenta en la mencionada red social para frenar la escalada de insultos y ataques.
Además de su participación en el evento republicano, Nicki Minaj compartió en X que obtuvo la llamada "Trump Gold Card", una tarjeta dorada que le abre el camino para tramitar la ciudadanía estadounidense.
En sus publicaciones, agradeció personalmente a Trump por el apoyo recibido en el proceso y mencionó estar finalizando los trámites requeridos.
La "Trump Gold Card", lanzada en febrero del año pasado, está pensada como una "vía rápida" dirigida a inmigrantes con alto poder adquisitivo o inversores dispuestos a pagar un millón de dólares y una tarifa administrativa adicional de 15.000 dólares, a cambio de la posibilidad de acceder a la residencia en Estados Unidos.