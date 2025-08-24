 Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de EE. UU.
Internacionales

Trinidad y Tobago apoya el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Trinidad y Tobago anuncia que permitirá operaciones militares de Estados Unidos en su territorio si Maduro ataca o invade Guyana.

Fotografía de archivo de la primera ministra trinitense, Kamla Persad, EFE/ Andrea De Silva
Fotografía de archivo de la primera ministra trinitense, Kamla Persad / FOTO: EFE/ Andrea De Silva

El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar "recursos militares" en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de "los carteles terroristas de la droga" en la región.

Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego, los países del Caribe, y en particular mi país, han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas", aseveró en un discurso la primera ministra trinitense, Kamla Persad.

En este sentido, Persad subrayó que los pequeños Estados insulares como el suyo "simplemente no cuentan con los recursos financieros y militares necesarios para hacer frente a los carteles de la droga".

Asimismo, afirmó que quiere dejar "muy claro" que si Venezuela lanza "cualquier ataque" contra el pueblo guyanés y el Gobierno estadounidense solicita acceso a su territorio, se le proporcionará "sin dudar".

La mandataria hizo hincapié en que su deseo es que "prevalezcan el sentido común y la paz".

A su juicio, "los carteles han podido infiltrarse en las altas esferas de las sociedades caribeñas, lo que les ha permitido ejercer una influencia significativa en las decisiones políticas, legislativas, mediáticas, bancarias, de seguridad y económicas, dejando a menudo a los gobiernos sin capacidad para promulgar cambios reales".

Trinidad y Tobago acogerá "con agrado" la ayuda estadounidense

Persad enfatizó en que nada impedirá que su Gobierno acoja "con agrado" la ayuda estadounidense para "combatir los carteles terroristas de la droga".

Por último, la primera ministra trinitense dijo que Puerto España "siempre ha mantenido buenas relaciones con el pueblo venezolano y así seguirá siendo".

Nicolás Maduro ordenó el lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, después de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Un día después, el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

Por otro lado, el Gobierno de Guyana instó el viernes a fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, aludiendo directamente a la organización criminal el Cartel de los Soles.

Por su parte, Venezuela acusó a Guyana de ser peón de los "oscuros intereses" de la petrolera estadounidense ExxonMobil, después de que Georgetown instara a fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, aludiendo directamente al "Cartel de los Soles".

