 Fallece Pedro Torres, creador de 'Big Brother México'
Farándula

Muere el productor Pedro Torres, creador de "Big Brother México"

El reconocido productor de televisión Pedro Torres falleció a los 72 años tras luchar contra esclerosis lateral amiotrófica.

Compartir:
Pedro Torres, Instagram
Pedro Torres / FOTO: Instagram

El mundo del entretenimiento en México está de luto tras la muerte de Pedro Torres, reconocido productor de Televisa, a los 72 años de edad.

Pedro Torres, quien marcó un antes y un después en la televisión con programas como ‘Big Brother México’, falleció este 30 de enero, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

"Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe", se lee en al inicio del comunicado.

Foto embed
Pedro Torres - Instagram

Además, anticiparon que en las próximas horas darán a conocer la fecha y hora de las misas dedicadas a su memoria, invitando a quienes deseen despedirse a unirse a estos homenajes.

En el mensaje difundido, los hijos de Pedro Torres —Apolonia, Pedro Antonio y Emilia— detallaron que el productor vivió sus últimos momentos acompañado de su familia, rodeado del amor de sus hijos, madre, nietos, hermanos, hermanas, y demás seres queridos. La familia pidió comprensión y respeto tanto del público como de los medios durante este difícil proceso.

De acuerdo con la información oficial, Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 

Lucía Méndez, actriz y exesposa de Torres, contó que el productor vivió su proceso con serenidad. Según relató, mantuvo una actitud en paz y buscó apoyo emocional y espiritual a través de un tanatólogo y de sacerdotes que lo acompañaron en esta etapa final.

Una trayectoria clave para la televisión mexicana

Pedro Torres dejó una huella profunda en la industria del espectáculo gracias a su habilidad para interpretar y transformar los formatos televisivos más influyentes. 

Su trabajo como productor de ‘Big Brother México’ revolucionó la conversación pública en torno a los reality shows, abriendo camino para nuevos formatos de telerrealidad en la televisión abierta y captando audiencias diversas.

Con el paso de los años, Torres amplió su repertorio hacia otras producciones exitosas. Entre ellas destacan series como ‘Mujeres Asesinas’, reconocida por el impacto de sus historias y los debates sociales que generó. 

En el ámbito musical, destacó por realizar videoclips para figuras como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares.

Su trabajo más emblemático en este terreno fue el icónico video "La Incondicional" de Luis Miguel, una pieza que marcó un antes y un después en la producción musical en México. Además, fundó empresas de contenido como Curiosity, enfocada en producción digital, social y multiplataforma.

En Portada

Recapturan al octavo reo fugado de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan al octavo reo fugado de Fraijanes II

12:39 PM, Ene 30
Equipo de Sergio Chumil participará en Vuelta a España 2026t
Deportes

Equipo de Sergio Chumil participará en Vuelta a España 2026

10:48 AM, Ene 30
Guatemala y EE. UU. firman acuerdo recíproco de arancelest
Nacionales

Guatemala y EE. UU. firman acuerdo recíproco de aranceles

09:44 AM, Ene 30
Muere Catherine OHara, la mamá de Kevin en Home Alone, a los 71 añost
Farándula

Muere Catherine OHara, la mamá de Kevin en "Home Alone", a los 71 años

12:45 PM, Ene 30

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNicolás MaduroNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos