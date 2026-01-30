Fallece Pedro Torres, creador de 'Big Brother México'

El mundo del entretenimiento en México está de luto tras la muerte de Pedro Torres, reconocido productor de Televisa, a los 72 años de edad.
Pedro Torres, quien marcó un antes y un después en la televisión con programas como ‘Big Brother México’, falleció este 30 de enero, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.
"Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe", se lee en al inicio del comunicado.
Además, anticiparon que en las próximas horas darán a conocer la fecha y hora de las misas dedicadas a su memoria, invitando a quienes deseen despedirse a unirse a estos homenajes.
En el mensaje difundido, los hijos de Pedro Torres —Apolonia, Pedro Antonio y Emilia— detallaron que el productor vivió sus últimos momentos acompañado de su familia, rodeado del amor de sus hijos, madre, nietos, hermanos, hermanas, y demás seres queridos. La familia pidió comprensión y respeto tanto del público como de los medios durante este difícil proceso.
De acuerdo con la información oficial, Pedro Torres padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Lucía Méndez, actriz y exesposa de Torres, contó que el productor vivió su proceso con serenidad. Según relató, mantuvo una actitud en paz y buscó apoyo emocional y espiritual a través de un tanatólogo y de sacerdotes que lo acompañaron en esta etapa final.
Una trayectoria clave para la televisión mexicana
Pedro Torres dejó una huella profunda en la industria del espectáculo gracias a su habilidad para interpretar y transformar los formatos televisivos más influyentes.
Su trabajo como productor de ‘Big Brother México’ revolucionó la conversación pública en torno a los reality shows, abriendo camino para nuevos formatos de telerrealidad en la televisión abierta y captando audiencias diversas.
Con el paso de los años, Torres amplió su repertorio hacia otras producciones exitosas. Entre ellas destacan series como ‘Mujeres Asesinas’, reconocida por el impacto de sus historias y los debates sociales que generó.
En el ámbito musical, destacó por realizar videoclips para figuras como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares.
Su trabajo más emblemático en este terreno fue el icónico video "La Incondicional" de Luis Miguel, una pieza que marcó un antes y un después en la producción musical en México. Además, fundó empresas de contenido como Curiosity, enfocada en producción digital, social y multiplataforma.