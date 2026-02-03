Gerardo Taracena: Últimas Horas Antes de Su Fallecimiento

La industria del entretenimiento en México volvió a vestirse de luto tras confirmarse la muerte del actor Gerardo Taracena, reconocido por su intensidad interpretativa y por construir una carrera sólida en cine, teatro y televisión durante más de tres décadas.
El intérprete falleció a los 55 años el pasado 31 de enero, una noticia que fue dada a conocer oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes, generando conmoción entre colegas y seguidores.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y fragmentos de sus trabajos más recordados. Para muchos, Taracena no solo era un actor de carácter, sino una presencia constante en producciones nacionales e internacionales que llevaron su talento más allá de las fronteras.
Así fueron sus últimos momentos con vida
De acuerdo con el testimonio de personas cercanas, los últimos instantes del actor ocurrieron en un ambiente íntimo y familiar. Su amigo Enrique Cueva reveló en una entrevista que Taracena se encontraba reunido con su hija y su ex esposa cuando comenzó a sentirse mal.
El deceso se registró alrededor de las 15:20 horas. Según la versión compartida, el actor padecía hipertensión, condición que mantenía bajo tratamiento médico, pero de manera repentina sufrió un infarto fulminante.
La emergencia tomó por sorpresa a sus seres queridos. Tras lo ocurrido, su ex pareja y su hija contactaron a amigos cercanos para acompañarlas en el difícil momento. La escena, lejos de los reflectores, mostró el lado más humano del intérprete: rodeado de su familia y en un día que parecía transcurrir con normalidad.
Una trayectoria marcada por personajes intensos
Hablar de Gerardo Taracena es hablar de un actor camaleónico, capaz de encarnar desde personajes indígenas hasta villanos o figuras de autoridad con una fuerza escénica difícil de ignorar.
Su nombre quedó grabado internacionalmente tras su participación en Apocalypto, la cinta dirigida por Mel Gibson, donde interpretó a uno de los antagonistas. También formó parte de producciones como Man on Fire, The Mexican, la serie Narcos México, además de títulos populares en la televisión mexicana como El Señor de los Cielos, Los simuladores y El Pantera.
Su formación también incluía danza contemporánea y teatro, disciplinas que le dieron una presencia corporal distintiva y un estilo interpretativo profundo, muchas veces ligado a personajes rudos, históricos o de fuerte carga emocional.
Tras confirmarse su muerte, compañeros de escena, directores y fanáticos expresaron su tristeza. Muchos coincidieron en que Taracena era un actor comprometido, generoso en el set y apasionado por contar historias que reflejaran realidades sociales.
Hoy, su legado queda en decenas de producciones que seguirán transmitiéndose y recordando su talento.
Mira también:
@emisorasunidas897
¿Preparados para el SuperBowl LX? 🏈 No te pierdas estos 10 datos sobre el evento más visto. . . #SuperBowl #BadBunny #SuperBowlLX♬ sonido original - Emisoras Unidas