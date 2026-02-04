Filtradas Imágenes de Jeffrey Epstein y Príncipe Andrés con Niñas

El caso de Jeffrey Epstein, el acaudalado delincuente sexual vinculado al presidente Donald Trump, expríncipe Andrés, Bill Gates y a numerosas figuras ricas y poderosas de Estados Unidos y de otros países, ha acaparado titulares en los últimos años.
En noviembre de 2025, el Congreso de EE.UU. aprobó una ley que obligaba al gobierno de Trump a hacer públicos sus archivos sobre Jeffrey Epstein.
Los archivos Epstein, en términos generales, son todo lo que los fiscales han acumulado desde que Jeffrey Epstein captó su atención por primera vez en 2005, acusado de cometer abusos contra jovencitas menores de edad en Florida.
El Departamento de Justicia publicó el viernes su último lote de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein, quien murió por suicidio en 2019, seis semanas después de la fecha límite impuesta por el Congreso para hacerlo.
Tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos fueron puestas a disposición del público a finales de enero.
Los archivos también detallan el tiempo que Jeffrey Epstein pasó en prisión -incluido un informe psicológico- y su muerte mientras estaba encarcelado, junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, su socia que fue condenada por ayudarlo a traficar con niñas menores de edad.
Un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales y que hace parte de los tres millones de archivos que fueron publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., muestra al abusador sexual multimillonario Jeffrey Epstein persiguiendo a unas niñas dentro de su casa.
El expríncipe
Andrés, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra, guarda silencio tras su nueva aparición dentro de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein.
Las fotografías que parecen mostrar al expríncipe Andrés hincado inclinado sobre una mujer o niña tendida en el suelo
En una de las dos imágenes Andrés mira de frente a la cámara, mientras que en la otra tiene una mano sobre el vientre de la mujer, que muestra una actitud pasiva. Al fondo se aprecia la presencia de otra persona con los pies encima de una mesa, en lo que parece un ambiente desenfadado.
Pero hay más: en los archivos de Jeffrey Epstein aparecen correos que pueden comprometer aún más a Andrés, como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email".
El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York". En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias.
Andrés fue despojado el pasado octubre del título de príncipe por su hermano el rey, ya que los pasos de Andrés para desvincularse de la familia real no habían sido suficientes para el monarca.
Carlos III le ordenó entonces abandonar también el palacio que ocupa en Windsor -por el que pagaba un simbólico "grano de pimienta"- antes de que terminase el año, pero el traslado aún no se ha consumado.