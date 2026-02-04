 Filtradas Imágenes de Jeffrey Epstein y Príncipe Andrés con Niñas
Farándula

Filtran imágenes de Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés en situación comprometedora con niñas

En redes sociales circulan imágenes de los archivos relacionados con el delincuente sexual y el hermano del Rey Carlos III manteniendo una estrecha cercanía con menores de edad.

Compartir:
Jeffrey Epstein expríncipe Andrés, Instagram
Jeffrey Epstein expríncipe Andrés / FOTO: Instagram

El caso de Jeffrey Epstein, el acaudalado delincuente sexual vinculado al presidente Donald Trump, expríncipe Andrés, Bill Gates y a numerosas figuras ricas y poderosas de Estados Unidos y de otros países, ha acaparado titulares en los últimos años.

En noviembre de 2025, el Congreso de EE.UU. aprobó una ley que obligaba al gobierno de Trump a hacer públicos sus archivos sobre Jeffrey Epstein.

Los archivos Epstein, en términos generales, son todo lo que los fiscales han acumulado desde que Jeffrey Epstein captó su atención por primera vez en 2005, acusado de cometer abusos contra jovencitas menores de edad en Florida.

El Departamento de Justicia publicó el viernes su último lote de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein, quien murió por suicidio en 2019, seis semanas después de la fecha límite impuesta por el Congreso para hacerlo.  

Tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos fueron puestas a disposición del público a finales de enero.

Los archivos también detallan el tiempo que Jeffrey Epstein pasó en prisión -incluido un informe psicológico- y su muerte mientras estaba encarcelado, junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, su socia que fue condenada por ayudarlo a traficar con niñas menores de edad.

Un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales y que hace parte de los tres millones de archivos que fueron publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., muestra al abusador sexual multimillonario Jeffrey Epstein persiguiendo a unas niñas dentro de su casa.

Foto embed
Jeffrey Epstein Donald Trump - Instagram

El expríncipe

Andrés, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra, guarda silencio tras su nueva aparición dentro de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein.

Las fotografías que parecen mostrar al expríncipe Andrés hincado inclinado sobre una mujer o niña tendida en el suelo  

En una de las dos imágenes Andrés mira de frente a la cámara, mientras que en la otra tiene una mano sobre el vientre de la mujer, que muestra una actitud pasiva. Al fondo se aprecia la presencia de otra persona con los pies encima de una mesa, en lo que parece un ambiente desenfadado.

Foto embed
expríncipe Andrés - X

Pero hay más: en los archivos de Jeffrey Epstein aparecen correos que pueden comprometer aún más a Andrés, como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email".

El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York". En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias.

Andrés fue despojado el pasado octubre del título de príncipe por su hermano el rey, ya que los pasos de Andrés para desvincularse de la familia real no habían sido suficientes para el monarca.

Carlos III le ordenó entonces abandonar también el palacio que ocupa en Windsor -por el que pagaba un simbólico "grano de pimienta"- antes de que terminase el año, pero el traslado aún no se ha consumado. 

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos