Nicki Nicole solicita el fin del odio tras los Grammy

Nicki Nicole rompió el silencio luego de enfrentar una oleada de comentarios negativos tras su aparición en los Grammy 2026, donde estuvo presente como invitada y, a la vez, fue blanco de fuertes críticas en redes sociales.
La artista argentina recurrió a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para pedir un alto a los mensajes de odio dirigidos hacia ella desde el pasado domingo, cuando se celebró la ceremonia.
Nicki Nicole se sinceró respecto al impacto que estos comentarios han tenido en su estado de ánimo y aprovechó la oportunidad para invitar a quienes no disfrutan de su trabajo a simplemente no consumirlo.
"Realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar", dijo.
Además, añadió un mensaje para quienes la atacan constantemente: "Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho, yo no soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo simplemente no lo consumas, no hace falta remarcar cada segundo de la forma más cruel posible que lo que hago no te gusta".
El mensaje, aunque motivado por las críticas, recibió una respuesta mayoritariamente positiva de su comunidad de seguidores, quienes se volcaron en mensajes de respaldo y aliento en la misma red social.
Su encuentro con Billie Eilish
Uno de los temas que más eco tuvo en redes sociales fue el breve encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish durante los premios.
Circuló un video donde, según algunos usuarios, la intérprete argentina solo habló de sí misma al referirse a las comparaciones que suelen hacer entre ambas artistas.
Frente a estas interpretaciones, Nicki Nicole respondió en X buscando aclarar la situación. "AAAAA por dios, no dije eso. Hablábamos sobre un meme pedorro que hablaba sobre eso, del cual ella estaba al tanto. ¡Yo jamás me comparé ni mucho menos! Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio, decirle cuánto la admiro, reírnos y decirle que venga a Argentina, nada más", escribió la argentina.
Enfatizó también que solo se trató de una charla casual, sin pretensiones de incomodar a Eilish ni de compararse a sí misma con la estrella estadounidense.
Nicki Nicole no dejó de subrayar la importancia de frenar el odio en internet y aclaró que, aunque comprende que no todos disfruten de su trabajo, pidió que se respete su espacio y se detengan los ataques personales.