 Fan Agarra Violentemente a Billie Eilish en Concierto
Farándula

VIDEO. Fan jala violentamente a Billie Eilish en pleno concierto

Un tremendo susto pasó la cantante cuando un fanático la tiró contra la baranda, por suerte su equipo de seguridad actuó rápidamente.

Compartir:
Billie Eilish, Instagram
Billie Eilish / FOTO: Instagram

Billie Eilish protagonizó un momento violento por parte de un fan durante un concierto  en Kaseya Center, donde dio inicio con la etapa norteamericana de su gira Hit Me Hard and Soft.

La cantante bajó del escenario para saludar a los fanáticos que se encontraban en la primera fila, separados por una baranda, cuando uno de ellos la jaló fuertemente y le torció el brazo de una manera violenta.

Tanto así que un guardia de seguridad intervino inmediatamente y empujó a la multitud hacia atrás, mientras Billie se echó su larga cabellera negra hacia atrás y continuó cantando un tanto contrariada.

En los vídeos que circulan en redes sociales, se ve a Billie Eilish de 23 años perdiendo el equilibrio mientras la seguridad interviene rápidamente para ponerla a salvo.

Aunque aún no se ha identificado al responsable, las imágenes muestran a una fan cayendo hacia atrás tras la intervención del equipo de seguridad. Billie Eilish no ha hecho comentarios públicos sobre el incidente.

Horas después se reveló que el hombre que jaló con brusquedad a Billie Eilish fue retirado del concierto, así lo informó el sitio TMZ.

La interacción cercana con el público ha sido una marca distintiva de los conciertos de la ganadora del Grammy, elogiados por su intimidad y energía.

Sin embargo, este episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la interacción entre artistas y fans, y la creciente presión física que enfrentan los músicos en vivo.

Más sobre ella

En 2015 y con tan solo 13 años de edad, Billie Eilish grabó y publicó en SoundCloud su sencillo debut "Ocean Eyes", canción escrita y producida por su hermano Finneas O'Connell, alcanzando viralidad rápidamente y dando inicio a su carrera artística.

Cinco años después, en 2020, interpretó el tema principal de la película de James Bond No Time to Die. Ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2022 con "What Was I Made For?" para la película de Barbie.

En 2024, lanzó su tercer álbum, Hit Me Hard and Soft, con sencillos exitosos como "Birds of a Feather", que alcanzó el #1 en Billboard Global 200. 

Con sólo 23 años, se ha convertido en la intérprete más joven en lograr cien millones de oyentes mensuales en Spotify, según publicó la revista Billboard.

Foto embed
Billie Eilish - Instagram

En Portada

¡EN VIVO! Surinam-Guatemala: Se conocen las alineaciones t
Deportes

¡EN VIVO! Surinam-Guatemala: Se conocen las alineaciones

11:34 AM, Oct 10
¿Podrían registrarse más remolinos en la Ciudad? Esto explica Insivumeht
Nacionales

¿Podrían registrarse más remolinos en la Ciudad? Esto explica Insivumeh

10:03 AM, Oct 10
Arévalo por Nobel para Machado: Es un merecido reconocimiento a tu lucha personal y valentíat
Nacionales

Arévalo por Nobel para Machado: "Es un merecido reconocimiento a tu lucha personal y valentía"

07:42 AM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalredes socialesReal MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos