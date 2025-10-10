Fan Agarra Violentemente a Billie Eilish en Concierto

Billie Eilish protagonizó un momento violento por parte de un fan durante un concierto en Kaseya Center, donde dio inicio con la etapa norteamericana de su gira Hit Me Hard and Soft.
La cantante bajó del escenario para saludar a los fanáticos que se encontraban en la primera fila, separados por una baranda, cuando uno de ellos la jaló fuertemente y le torció el brazo de una manera violenta.
Tanto así que un guardia de seguridad intervino inmediatamente y empujó a la multitud hacia atrás, mientras Billie se echó su larga cabellera negra hacia atrás y continuó cantando un tanto contrariada.
En los vídeos que circulan en redes sociales, se ve a Billie Eilish de 23 años perdiendo el equilibrio mientras la seguridad interviene rápidamente para ponerla a salvo.
Aunque aún no se ha identificado al responsable, las imágenes muestran a una fan cayendo hacia atrás tras la intervención del equipo de seguridad. Billie Eilish no ha hecho comentarios públicos sobre el incidente.
Horas después se reveló que el hombre que jaló con brusquedad a Billie Eilish fue retirado del concierto, así lo informó el sitio TMZ.
La interacción cercana con el público ha sido una marca distintiva de los conciertos de la ganadora del Grammy, elogiados por su intimidad y energía.
Sin embargo, este episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la interacción entre artistas y fans, y la creciente presión física que enfrentan los músicos en vivo.
Más sobre ella
En 2015 y con tan solo 13 años de edad, Billie Eilish grabó y publicó en SoundCloud su sencillo debut "Ocean Eyes", canción escrita y producida por su hermano Finneas O'Connell, alcanzando viralidad rápidamente y dando inicio a su carrera artística.
Cinco años después, en 2020, interpretó el tema principal de la película de James Bond No Time to Die. Ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2022 con "What Was I Made For?" para la película de Barbie.
En 2024, lanzó su tercer álbum, Hit Me Hard and Soft, con sencillos exitosos como "Birds of a Feather", que alcanzó el #1 en Billboard Global 200.
Con sólo 23 años, se ha convertido en la intérprete más joven en lograr cien millones de oyentes mensuales en Spotify, según publicó la revista Billboard.