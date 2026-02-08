 Hijos de Shakira: Captados en El Salvador
Farándula

Así son captados los hijos de Shakira en El Salvador

Sasha y Milán llegaron al país centroamericano para apoyar a su mamá durante sus presentaciones.

Shakira, Shakira
Shakira / FOTO: Shakira

La primera noche de conciertos de Shakira en El Salvador estuvo marcada por la música y la emoción del público. Asimismo, se vivieron sino varios momentos que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Un momento especial fue la aparición de sus hijos, Sasha y Milan. Los niños fueron captados por una fanática que compartió un video donde se observa cómo ambos reaccionaron de manera distinta ante los seguidores que los reconocieron. El clip, difundido en plataformas digitales, muestra a Sasha saludando con naturalidad a los fans que se acercaron, generando sonrisas y comentarios positivos entre los asistentes.

Milan, por su parte, intentó mantener un perfil más discreto y evitó interactuar directamente, lo que también fue interpretado por muchos como una reacción comprensible ante la atención del público.  El momento se viralizó en cuestión de horas, reforzando el interés que despierta todo lo relacionado con la artista colombiana y su familia.

La presencia de Sasha y Milan en El Salvador coincide con la esperada residencia musical de Shakira en el país, un proyecto que ha generado gran expectativa entre sus seguidores centroamericanos.  Esta serie de presentaciones no solo representa el regreso de la cantante a los escenarios de la región, sino también una apuesta por ofrecer espectáculos de alto nivel, con una producción visual y sonora que ha sido ampliamente comentada por los asistentes.

Más de la presentación de Shakira

La residencia de Shakira en El Salvador contempla varios conciertos que reúnen a miles de fanáticos, consolidando al país como un punto clave dentro de su gira.  Cada show ha sido diseñado para recorrer distintas etapas de su carrera, combinando clásicos, coreografías icónicas y nuevas propuestas escénicas.

La respuesta del público ha sido contundente, con entradas agotadas y una fuerte conversación en redes sociales.  Además del impacto musical, la visita de la artista ha impulsado el movimiento turístico y comercial en la zona, con seguidores que viajan desde distintos países para vivir la experiencia.

