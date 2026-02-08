 Actor de Narcos se Casa en Guatemala
Farándula

Actor que formó parte de Narcos se casó en Guatemala

El actor guatemalteco Arturo Castro anunció su matrimonio con una emotiva postal en redes sociales.

Compartir:
Arturo Castro, Arturo Castro
Arturo Castro / FOTO: Arturo Castro

El actor guatemalteco Arturo Castro volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir un momento muy especial de su vida personal: su boda.  El fin de semana, el intérprete publicó en su cuenta de Instagram una romántica postal tomada en Guatemala.

Con la anterior, confirmó que dio el "sí, acepto", lo que rápidamente desató una ola de reacciones entre sus seguidores.  Miles de fanáticos no tardaron en felicitarlo, celebrando esta nueva etapa y destacando el orgullo que representa para el país verlo triunfar tanto en lo profesional como en lo personal.

Foto embed
Arturo Castro - Arturo Castro

La imagen, cargada de emoción, mostró a Castro sonriente y relajado, transmitiendo la felicidad del momento.  Aunque el actor suele mantener su vida privada con cierta discreción, esta publicación fue suficiente para encender las redes sociales.  Comentarios de cariño, buenos deseos y mensajes de admiración inundaron la sección, reflejando el fuerte vínculo que ha construido con su audiencia a lo largo de los años.

El actor Arturo Castro es uno de los actores guatemaltecos con bastante proyección internacional.  Nacido en Guatemala, inició su carrera artística desde joven, demostrando un interés profundo por la actuación que lo llevó a formarse profesionalmente y buscar oportunidades fuera del país.

Más de Arturo Castro

Su talento y versatilidad le han permitido participar en producciones de alto perfil, incluyendo películas como Tron y El duro, además de formar parte de la reconocida serie Narcos, donde su trabajo fue ampliamente comentado. Más allá de estos títulos, Castro ha construido una carrera sólida en cine y televisión, participando en comedias, dramas y proyectos independientes que han mostrado su amplio rango interpretativo.

Asesinan a puñaladas a la influencer Maria Constantine en plena calle

La muerte de la joven influencer Maria Constantine ha conmocionado a redes sociales luego de que fuera atacada en plena vía pública.

Su estilo natural, carisma frente a cámara y capacidad para conectar con el público lo han convertido en un rostro familiar dentro de la industria del entretenimiento. La noticia de su matrimonio no solo celebra un acontecimiento personal, sino que también reafirma el cariño que el público guatemalteco siente por él.

En Portada

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugadat
Nacionales

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugada

07:33 AM, Feb 08
Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trumpt
Internacionales

Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trump

07:57 AM, Feb 08
Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Omán

07:48 AM, Feb 08
Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batres

08:34 AM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos