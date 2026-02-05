Asesinato de la influencer en plena calle

La influencer brasileña Maria Luiza Costa da Silva, conocida en redes sociales como Malu Constantine, fue asesinada a puñaladas en plena vía pública en Recife, Brasil. El hecho ha conmocionado al mundo digital y reavivado el debate sobre la violencia en contra de creadores de contenido jóvenes.
Malu Constantine, de apenas 18 años, tenía miles de seguidores en plataformas como Instagram, donde compartía contenido relacionado con estilo de vida y conectaba con una audiencia principalmente juvenil. Según las autoridades y el testimonio de su novio, Gabryel Nascimento da Silva, los hechos ocurrieron tras una salida a un bar en el centro de Recife.
Ahí se habrían encontrado con Kallyne Santos da Silva, exnovia de Gabryel, con quien la joven influencer ya había tenido un encontronazo previo en otro evento. Después de una conversación que rápidamente se tornó tensa, la discusión continuó fuera del establecimiento.
Testigos señalaron que Kallyne sacó un cuchillo y atacó a Maria Constantine en múltiples ocasiones. En medio del enfrentamiento, la influencer logró desarmar a su agresora e incluso causarle una herida en el estómago, aunque eso no impidió que ella misma sufriera lesiones graves.
Influencer pierde la vida
El novio de la víctima también resultó herido en el intento de protegerla, recibiendo una navajazo en el muslo, aunque su lesión fue clasificada como menos grave y fue dado de alta tras recibir atención médica. Tras el ataque, una persona presente trasladó a la pareja en su coche a un hospital cercano, con la agresora huyendo del lugar.
Maria Constantine falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades lograron detener a Kallyne Santos da Silva cuando ésta acudió a recibir atención por sus propias heridas.
Actualmente se encuentra hospitalizada bajo custodia y sin derecho a fianza mientras los investigadores trabajan en esclarecer completamente el caso. La muerte de Maria ha generado consternación entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido.