 Asesinato de la influencer en plena calle
Farándula

Asesinan a puñaladas a la influencer Maria Constantine en plena calle

La muerte de la joven influencer Maria Constantine ha conmocionado a redes sociales luego de que fuera atacada en plena vía pública.

Compartir:
Malu Constantine, Malu Constantine
Malu Constantine / FOTO: Malu Constantine

La influencer brasileña Maria Luiza Costa da Silva, conocida en redes sociales como Malu Constantine, fue asesinada a puñaladas en plena vía pública en Recife, Brasil. El hecho ha conmocionado al mundo digital y reavivado el debate sobre la violencia en contra de creadores de contenido jóvenes.

Malu Constantine, de apenas 18 años, tenía miles de seguidores en plataformas como Instagram, donde compartía contenido relacionado con estilo de vida y conectaba con una audiencia principalmente juvenil. Según las autoridades y el testimonio de su novio, Gabryel Nascimento da Silva, los hechos ocurrieron tras una salida a un bar en el centro de Recife.

Ahí se habrían encontrado con Kallyne Santos da Silva, exnovia de Gabryel, con quien la joven influencer ya había tenido un encontronazo previo en otro evento. Después de una conversación que rápidamente se tornó tensa, la discusión continuó fuera del establecimiento.

Testigos señalaron que Kallyne sacó un cuchillo y atacó a Maria Constantine en múltiples ocasiones. En medio del enfrentamiento, la influencer logró desarmar a su agresora e incluso causarle una herida en el estómago, aunque eso no impidió que ella misma sufriera lesiones graves.

Influencer pierde la vida

El novio de la víctima también resultó herido en el intento de protegerla, recibiendo una navajazo en el muslo, aunque su lesión fue clasificada como menos grave y fue dado de alta tras recibir atención médica. Tras el ataque, una persona presente trasladó a la pareja en su coche a un hospital cercano, con la agresora huyendo del lugar.

Maria Constantine falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades lograron detener a Kallyne Santos da Silva cuando ésta acudió a recibir atención por sus propias heridas.

¿Cuánto dinero va a ganar Bad Bunny por el show del medio tiempo en el Super Bowl?

Bad Bunny encabezará el Medio Tiempo del Super Bowl 2026, pero el verdadero impacto de su participación no está en el dinero.

Actualmente se encuentra hospitalizada bajo custodia y sin derecho a fianza mientras los investigadores trabajan en esclarecer completamente el caso. La muerte de Maria ha generado consternación entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos