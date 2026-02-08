 Ricky Martin y Bad Bunny: Rumores del Super Bowl 2023
Farándula

¿Ricky Martin junto a Bad Bunny? El rumor que sacude el Super Bowl

La expectativa por el show de medio tiempo del Super Bowl sigue creciendo, y un nombre resuena con fuerza entre los fans: Ricky Martin. ¿Será el invitado sorpresa de Bad Bunny en el escenario más grande del mundo?

Compartir:
Bad Bunny y Ricky Martin, Redes sociales
Bad Bunny y Ricky Martin / FOTO: Redes sociales

A pocos minutos del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, las especulaciones sobre posibles invitados sorpresa no dejan de circular en redes sociales y medios de entretenimiento. Entre los nombres que más fuerza han cobrado está el de Ricky Martin, uno de los artistas latinos más influyentes del pop internacional.

La expectativa creció luego de que Bad Bunny confirmara que su presentación incluiría momentos especiales para la música latina, lo que muchos interpretaron como la posibilidad de colaboraciones en vivo con figuras icónicas del género.

El legado latino en el Super Bowl

Ricky Martin tiene una larga relación con la cultura pop estadounidense y con los grandes escenarios internacionales. Su impacto global desde finales de los años noventa, impulsado por éxitos como Livin’ la Vida Loca, lo convirtió en uno de los artistas que abrió las puertas de la música latina en el mercado anglosajón.

Además, la presencia de artistas latinos en el Super Bowl ha ganado protagonismo en los últimos años. El histórico show de 2020 encabezado por Shakira y Jennifer López marcó un punto de inflexión en la representación latina dentro del espectáculo de medio tiempo.

Bad Bunny y la sorpresa del medio tiempo

Hasta el momento, la producción del Super Bowl LX no ha confirmado invitados especiales para la presentación de Bad Bunny, lo que ha alimentado la conversación entre los fanáticos.

El artista puertorriqueño es conocido por incluir colaboraciones inesperadas en sus conciertos y presentaciones en vivo, por lo que la posibilidad de ver a Ricky Martin en el escenario no parece descabellada para muchos seguidores.

Otros nombres también han sido mencionados en redes sociales, incluyendo artistas con quienes Bad Bunny ha colaborado anteriormente, aunque ninguna participación ha sido confirmada oficialmente.

Un espectáculo lleno de expectativas

El medio tiempo del Super Bowl LX es uno de los más esperados de los últimos años, especialmente por tratarse de la primera vez que Bad Bunny encabeza el espectáculo principal.

El Super Bowl se juega este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En Guatemala, el partido inició aproximadamente a las 17:30 horas y el show de medio tiempo está previsto alrededor de las 19:00 horas.

Mientras los fans esperan el inicio del espectáculo, la posibilidad de una aparición sorpresa mantiene la emoción en su punto más alto. Si Ricky Martin aparece o no en el escenario, será una incógnita que solo se resolverá cuando las luces del medio tiempo se enciendan.

Otros fans comentan que podría ser J Balvin quien ya se encuentra en el lugar.

Mira también:

@emisorasunidas897

¿A los perros les gusta el chisme? 🐶🐕 eso sí, sabrán guardar secretos. . . #Estudio #Perros #viral #chisme

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos