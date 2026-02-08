Ricky Martin y Bad Bunny: Rumores del Super Bowl 2023

A pocos minutos del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, las especulaciones sobre posibles invitados sorpresa no dejan de circular en redes sociales y medios de entretenimiento. Entre los nombres que más fuerza han cobrado está el de Ricky Martin, uno de los artistas latinos más influyentes del pop internacional.
La expectativa creció luego de que Bad Bunny confirmara que su presentación incluiría momentos especiales para la música latina, lo que muchos interpretaron como la posibilidad de colaboraciones en vivo con figuras icónicas del género.
El legado latino en el Super Bowl
Ricky Martin tiene una larga relación con la cultura pop estadounidense y con los grandes escenarios internacionales. Su impacto global desde finales de los años noventa, impulsado por éxitos como Livin’ la Vida Loca, lo convirtió en uno de los artistas que abrió las puertas de la música latina en el mercado anglosajón.
Además, la presencia de artistas latinos en el Super Bowl ha ganado protagonismo en los últimos años. El histórico show de 2020 encabezado por Shakira y Jennifer López marcó un punto de inflexión en la representación latina dentro del espectáculo de medio tiempo.
Bad Bunny y la sorpresa del medio tiempo
Hasta el momento, la producción del Super Bowl LX no ha confirmado invitados especiales para la presentación de Bad Bunny, lo que ha alimentado la conversación entre los fanáticos.
El artista puertorriqueño es conocido por incluir colaboraciones inesperadas en sus conciertos y presentaciones en vivo, por lo que la posibilidad de ver a Ricky Martin en el escenario no parece descabellada para muchos seguidores.
Otros nombres también han sido mencionados en redes sociales, incluyendo artistas con quienes Bad Bunny ha colaborado anteriormente, aunque ninguna participación ha sido confirmada oficialmente.
Un espectáculo lleno de expectativas
El medio tiempo del Super Bowl LX es uno de los más esperados de los últimos años, especialmente por tratarse de la primera vez que Bad Bunny encabeza el espectáculo principal.
El Super Bowl se juega este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En Guatemala, el partido inició aproximadamente a las 17:30 horas y el show de medio tiempo está previsto alrededor de las 19:00 horas.
Mientras los fans esperan el inicio del espectáculo, la posibilidad de una aparición sorpresa mantiene la emoción en su punto más alto. Si Ricky Martin aparece o no en el escenario, será una incógnita que solo se resolverá cuando las luces del medio tiempo se enciendan.
Otros fans comentan que podría ser J Balvin quien ya se encuentra en el lugar.
